Bóng đá Indonesia và chuyện “con ruột, con nuôi” 28/01/2026 14:32

(PLO)- Bóng đá Indonesia lại nổi sóng khi đội tuyển futsal của họ phát triển cực nhanh, còn bóng đá 11 người thì quá tệ.

Bóng đá Indonesia đang nóng chuyện “con ruột, con nuôi” vài ngày qua khi đội tuyển futsal Indonesia chuẩn bị ra quân ở VCK Futsal Asian Cup 2026 với tư cách chủ nhà.

Bóng đá 11 người mà đem so sánh với futsal có vẻ khập khiễng, nhưng một khi đầu tư tiêu tốn quá nhiều tiền nhưng chẳng thu được gì thì mọi chuyện nó trở thành ung nhọt. Sau trận đầu bảng A, tuyển futsal Indonesia ra quân đánh bại Hàn Quốc 5-0.

Indonesia đánh bại Hàn Quốc 5-0 ở trận đầu tiên bảng A Futsal Asian Cup 2026 tối 27-1. Ảnh: Bola

HLV Hector Souto, từng dẫn dắt U-20 Futsal Việt Nam đã đến Indonesia gần 3 năm trước và ông đã xây dựng một nền futsal Indonesia rất căn cơ và có thành tích ngay. Futsal nam Indonesia đang nắm giữ các danh hiệu Đông Nam Á như giải vô địch Đông Nam Á, SEA Games, những ngôi vô địch này họ đều đánh bại Thái Lan, trong đó ở trận chung kết SEA Games 33 họ hạ chủ nhà Thái Lan đến 5-1.

Dư luận và cả fan Indonesia đã bắt đầu hoài nghi và đặt câu hỏi cho lãnh đạo LĐBĐ Indonesia (PSSI) và Chủ tịch Erick Thohir về hiệu quả đầu tư.

Cựu HLV tuyển Indonesia, ông Shin Tae-yong đến xem đội tuyển quê hương chạm trán với Indonesia tối 27-1. Ảnh: Bola

Những năm qua, Indonesia bỏ ra quá nhiều tiền, công sức và cả sự thổn thức chờ đợi rồi thất vọng việc chi phí cực cao cho công việc mời các cầu thủ có dòng máu Indonesia về khoác áo tuyển săn vé World Cup 2026 bất thành. Và tương lai cũng chẳng hứa hẹn thành công.

Việc đội U-23 Việt Nam đoạt hạng 3 châu Á cũng làm cho bóng đá Indonesia buồn vì trong thành phần U-23 Indonesia có rất nhiều cầu thủ mang dòng máu lai mà Indonesia phải tốn tiền nhiều mời họ về chu cấp mọi thứ.

Cựu HLV U-20 Việt Nam, ông Hector Souto đưa futsal Indonesia liên tục đi đến những thành công. Ảnh: Bola

U-23 Indonesia bị loại ngay sau vòng loại U-23 châu Á trên sân nhà, trong đó có trận hòa U-23 Lào đáng thất vọng mà đội Indonesia thì nửa đội hình tây. SEA Games 33 cũng thế. Fan Indonesia đã nhìn thấy việc trông chờ vào đội hình tây áp đảo không giúp họ nâng chất được. Thành công của bóng đá Việt Nam từ đội tuyển đến U-23 đang làm fan Indonesia tự nhìn nhận lại mình

Trong khi đó, futsal Indonesia soán ngôi vua Đông Nam Á của Thái Lan ở Đông Nam Á đâu có cần cầu thủ nhập tịch? Vừa qua tại lễ bốc thăm AFF Cup 2026 ở Jakarta, báo chí Indonesia cũng tìm gặp bằng được HLV tuyển Singapore Gavin Lee để nói về vấn đề nhập tịch.

Việc truyền thông Indonesia gặp ông Gavin Lee là chủ ý vì ông cũng đã chứng kiến tuyển Singapore từng nhập tịch rất nhiều nhưng bây giờ từ bỏ. Rồi cũng chính HLV Gavin Lee đã đưa tuyển Singapore góp mặt ở Asian Cup 2027 sớm 1 vòng đấu bằng lực lượng nội.

Nay futsal Indonesia đang từng bước khẳng định mình thì fan Indonesia so sánh sức mạnh của đội tuyển đến từ đâu? Trông chờ ngoại lực hay tự tay mình tạo ra?