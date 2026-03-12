Nóng: Đội tuyển Ý mới là ứng viên sáng nhất thay Iran tại World Cup 2026 12/03/2026 13:17

(PLO)- Tại sao có chuyện tréo ngoe khi FIFA nhiều khả năng chọn đội tuyển Ý của châu Âu thay thế Iran đại diện suất của châu Á tham dự World Cup 2026?

FIFA đang chuẩn bị phương án thay thế nếu Iran thực sự không tham gia World Cup 2026. Một lựa chọn được đưa ra nhắm đến một đội bóng lớn của châu Âu là tuyển Ý đã vắng mặt 2 kỳ World Cup gần nhất.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Iran và một trong ba nước chủ nhà World Cup 2026 là Mỹ, nơi tuyển Iran đá ít nhất 3 trận bảng G đã khiến mọi chuyện trở nên rắc rối.

Mặc dù chưa có thông báo chính thức nào, nhưng Chính phủ Iran đã phát đi những tín hiệu mạnh mẽ về khả năng vắng mặt của nước này.

Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ hoan nghênh đội tuyển quốc gia Iran nếu họ tham dự giải đấu, bất chấp cuộc xung đột đang diễn ra.

Thầy trò HLV Gattuso đang đối mặt lần thứ 3 liên tiếp vắng mặt tại World Cup nên có thể FIFA tìm mọi lý do đẩy vào. Ảnh: BL.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Thể thao Iran, Ahmad Doyanmali, đã đưa ra một tín hiệu khác. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền hình nhà nước Iran, ông tuyên bố rằng việc đội tuyển Iran tham gia là không thể trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

"Do những hành động thù địch chống lại Iran, chúng tôi buộc phải đối mặt với hai cuộc chiến trong vòng tám hoặc chín tháng, và hàng nghìn công dân của chúng tôi đã thiệt mạng. Vì vậy, trong tình huống như vậy, chúng tôi không có khả năng tham gia”, Bộ trưởng Doyanmali bày tỏ.

Nếu Iran rút lui, một trong những câu hỏi lớn là quốc gia nào sẽ thay thế họ tại World Cup 2026. Theo đó, Iran giành vé tham dự World Cup thông qua vòng loại khu vực châu Á. Và giải pháp hợp lý nhất là nhường suất cho một quốc gia khác thuộc cùng Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Iraq (áo xanh) vẫn phải dự vòng play off. Ảnh: AFC.

Hiện tại, đại diện duy nhất của châu Á còn tham gia vòng play off là tuyển Iraq. Họ dự kiến ​​sẽ đối đầu với đội thắng trong trận đấu giữa Bolivia và Suriname ở trận quyết định vào ngày 31-3.

Nếu Iraq không thắng trận đấu đó, họ có thể trở thành ứng cử viên hàng đầu để thay thế Iran. Tuy nhiên, nếu Iraq giành quyền tham dự thông qua vòng play off, đội tuyển châu Á xếp hạng tiếp theo sẽ có cơ hội tốt nhất để giành vé đi tiếp.

Thế nhưng cũng có những đồn đoán cho rằng FIFA có thể lựa chọn một cách tiếp cận khác.

Trợ lý HLV Graham Arnold đội tuyển Iraq, Rene Meulensteen, tiết lộ những tin đồn cho rằng FIFA có thể trao suất tham dự cho đội tuyển có thứ hạng cao nhất nhưng không giành được suất tham dự vòng loại.

"Chúng tôi là đội có thứ hạng cao nhất ở AFC. Vì vậy, về lý thuyết, chúng tôi sẽ thay thế Iran. Sau đó, UAE có thể thay thế chúng tôi và đối đầu với đội thắng cuộc giữa Suriname và Bolivia. Nhưng cũng có tin đồn rằng nếu FIFA đưa ra quyết định cuối cùng, họ có thể sẽ ưu tiên đội có thứ hạng FIFA cao nhất để thay thế Iran, cụ thể là tuyển Ý. Bạn có thể tưởng tượng xem, họ muốn ai hơn ở World Cup chứ?", ông Rene nói.

Đội tuyển Ý đang được dẫn dắt bởi HLV Gennaro Gattuso đang gặp khó khăn ở vòng play off châu Âu sau khi không thể tự động giành vé vào vòng trong từ vòng bảng.

Nếu họ không vượt qua được Bắc Ireland và sau đó là đội thắng trong trận đấu giữa Wales và Bosnia và Herzegovina, thì không loại trừ khả năng FIFA sẽ xem xét Ý như một sự thay thế cho Iran.

Tuyển Ý bốn lần vô địch thế giới, nhưng chưa từng tham dự World Cup kể từ năm 2014.