Arsenal rối loạn nội bộ, HLV Arteta nổi giận 19/02/2026 10:31

(PLO)- Arsenal đã tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh sau trận hòa 2-2 đầy cay đắng trước Wolves, đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng.

Arsenal dẫn trước hai bàn và tưởng như cầm chắc chiến thắng, nhưng thầy trò Mikel Arteta lại đánh rơi lợi thế theo kịch bản khó tin giữa khung cảnh sân Molineux phủ đầy tuyết trắng, qua đó trao cơ hội trở lại cho Manchester City.

Bukayo Saka mở tỷ số bằng pha dứt điểm lạnh lùng, trước khi Piero Hincapie nhân đôi cách biệt, giúp Arsenal tiến gần hơn đến việc gia tăng khoảng cách trên đỉnh bảng. Nếu giữ trọn 3 điểm, họ đã bỏ xa Man City tới 7 điểm. Thế nhưng, sự chủ quan và những sai lầm cá nhân ở cuối trận đã khiến mọi thứ sụp đổ.

Hugo Bueno thắp lại hy vọng cho Wolves bằng cú sút xa đẹp mắt, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Khi Arsenal còn chưa kịp ổn định tinh thần, bi kịch xảy ra ở phút bù giờ. Thủ môn David Raya và trung vệ Gabriel Magalhaes thiếu ăn ý trong một tình huống tưởng chừng đơn giản, tạo điều kiện để tài năng trẻ Tom Edozie tận dụng cơ hội ghi bàn gỡ hòa. Bàn thắng ấy như một đòn giáng mạnh vào tham vọng vô địch của đội bóng Bắc London.

Bukayo Saka mở điểm và sau đó cùng đồng đội dẫn trước 2-0 vẫn bị đội cuối bảng gỡ hòa 2-2. Ảnh: EPA.

Đây đã là trận thứ hai liên tiếp Arsenal không bảo toàn được lợi thế dẫn trước, sau khi để Brentford cầm hòa 1-1 trước đó ít ngày. Khoảng cách với Man City hiện chỉ còn 5 điểm, trong khi đoàn quân của Pep Guardiola vẫn còn một trận chưa đấu và sẽ tiếp Arsenal trên sân nhà vào tháng 4. Cục diện cuộc đua vì thế trở nên mong manh.

Sau trận đấu, HLV Arteta không giấu nổi sự thất vọng. Ông thừa nhận đội bóng của mình xứng đáng bị chỉ trích vì màn trình diễn thiếu ổn định. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho rằng Arsenal đã không làm tốt những điều cơ bản, đánh mất sự kiểm soát và để cảm xúc lấn át trong giai đoạn quyết định. Ông cũng nhấn mạnh rằng đội bóng cần nhìn thẳng vào vấn đề thay vì tìm cách bào chữa.

Áp lực đang đè nặng lên các Pháo thủ thành London, đặc biệt khi ký ức về những lần hụt hơi trước Man City trong hai mùa giải gần đây vẫn còn nguyên. Thống kê cho thấy họ đã đánh rơi tới 11 điểm chỉ sau 8 trận tại Ngoại hạng Anh năm 2026.

HLV Arteta lo lắng cho các học trò có nguy cơ đi vào vết xe đổ. Ảnh: EPA.

Căng thẳng còn bộc lộ rõ sau tiếng còi mãn cuộc khi Raya và Gabriel lời qua tiếng lại gay gắt, còn Gabriel Jesus xô ngã Yerson Mosquera trong lúc tranh cãi. Bầu không khí ngột ngạt ấy phản ánh sự lo lắng đang lan rộng trong phòng thay đồ.

Phía trước Arsenal là lịch thi đấu đầy thử thách với trận derby Bắc London gặp Tottenham và cuộc tiếp đón Chelsea. HLV Arteta khẳng định ông sẽ sát cánh cùng các học trò, nhắc họ nhớ về năng lực thực sự của mình và yêu cầu toàn đội đứng dậy mạnh mẽ hơn. Cuộc đua vô địch chưa khép lại, nhưng nếu không sớm sửa sai, Arsenal có thể thêm một lần nữa nhìn chức vô địch tuột khỏi tầm tay.