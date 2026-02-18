Cựu sao MU Martial nhập viện khẩn cấp sau chấn thương kinh hoàng 18/02/2026 15:46

(PLO)- Cựu ngôi sao MU Anthony Martial nhập viện khẩn cấp sau khi anh được cáng ra khỏi sau từ một chấn thương kinh hoàng.

Anthony Martial đã được cáng ra khỏi sân và phải nhập viện khẩn cấp sau khi bị chấn thương vai nghiêm trọng trong trận đấu của Monterrey. Cựu tiền đạo của Manchester United và tuyển Pháp bị trật khớp vai phải trong trận thắng 1-0 của Monterrey trước Club Leon.

Theo Sun Sports (Anh) Anthony Martial, 30 tuổi, đã bị chấn thương ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp tại sân vận động BBVA và không thể tiếp tục thi đấu, đội ngũ y tế đã nhanh chóng lao vào trước khi cáng anh ra khỏi sân. Sau đó, Monterrey đã xác nhận thông tin này trong một tuyên bố chính thức.

CLB bóng đá Monterrey thông báo cầu thủ Anthony Martial đã bị trật khớp vai phải trong trận đấu vòng 6 gặp Leon. “Tiên lượng hồi phục của Anthony Martial có thể thay đổi", Monterrey chia sẻ thêm.

Martial nhập viện khẩn cấp sau chấn thương vai rất nặng. ẢNH: SUN SPORTS/GETTY

CLB thuộc giải Liga MX của Mexico vẫn chưa xác nhận thời gian Martial phải nghỉ thi đấu. Nếu cần phẫu thuật, cầu thủ người Pháp có thể phải nghỉ thi đấu từ ba đến sáu tháng. Nếu không cần phẫu thuật, Martial vẫn dự kiến ​​sẽ vắng mặt khoảng bốn đến sáu tuần.

Đây là một bước thụt lùi nữa đối với cựu tiền đạo của AS Monaco, người đã gặp khó khăn trong việc tìm lại phong độ kể từ khi chuyển đến Mexico chơi cho Monterrey. Martial gia nhập Monterrey từ AEK Athens (Hy Lạp) vào tháng 9 năm ngoái nhưng chỉ ghi được một bàn thắng sau 19 lần ra sân.

Anthony Martial nổi tiếng khi gia nhập Manchester United năm 2015 với giá 36 triệu bảng từ AS Monaco, một kỷ lục thế giới vào thời điểm đó dành cho cầu thủ tuổi teen, và anh đã ghi bàn ngay trận ra mắt Manchester United trong trận gặp Liverpool.

Nhưng bất chấp những khoảnh khắc tỏa sáng tại Old Trafford, Martial đã không thể duy trì phong độ ổn định và sau đó trải qua quãng thời gian cho mượn đáng thất vọng tại Sevilla FC. Sau một thời gian ngắn thi đấu ở Hy Lạp, Martial đã chuyển đến Mexico. Martial không phải là cái tên nổi tiếng duy nhất từng chơi cho Monterrey trong những năm gần đây.

MU từng kỳ vọng rất lớn vào Martial. ẢNH: SUN SPORTS/GETTY

Hậu vệ huyền thoại người Tây Ban Nha Sergio Ramos gia nhập Monterrey vào tháng Giêng năm ngoái, trong khi cựu tiền vệ Real Madrid Sergio Canales và tiền vệ cánh người Argentina Lucas Ocampos cũng đã chuyển đến đây.

Mặc dù Anthony Martial bị chấn thương, chiến thắng của Monterrey đã giúp họ vươn lên vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng giải vô địch Mexico và chấm dứt chuỗi hai trận không thắng. Giờ đây, trọng tâm của Monterrey sẽ là xem xét mức độ chấn thương và thời gian cựu cầu thủ của MU Martial phải nằm viện điều trị.