5 "quái vật chân trái" ghi nhiều bàn thắng nhất thế giới: Messi bất khả chiến bại 18/02/2026 06:39

Có những ngôi sao ghi được hàng trăm bàn thắng bằng chân trái, trong đó Lionel Messi bất khả chiến bại, còn Cristiano Ronaldo không có tên trong tốp 5. Bên cạnh đó, Erling Haaland là một số cầu thủ khác sở hữu cái "que trái" thần kỳ.

Erling Haaland vẫn là một "quái vật" đáng sợ. Vụ chuyển nhượng từ Borussia Dortmund sang Manchester City năm 2022 là một khoảnh khắc thực sự đáng nhớ đối với tiền đạo 25 tuổi người Na Uy này. Erling Haaland không chỉ giành được một loạt danh hiệu, bao gồm cả Premier League và Champions League, mà còn trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của CLB cho đến nay.

Trong mùa giải 2022 - 2023, ngay trong lần đầu ra mắt với Man City, Erling Haaland đã khẳng định vị trí bằng ngôi vua phá lưới giải Ngoại hạng Anh. Mùa giải này, Erling Haaland cũng có cơ hội lặp lại thành tích tương tự, khi mà số bàn thắng anh ghi được đã lên đến 22.

Sự nổi lên như Erling Haaland không phải là điều ngẫu nhiên. Anh là một tiền đạo sở hữu nhiều phẩm chất, bao gồm cả cú sút bằng chân trái "chết người". Trong bóng đá, hầu hết các cầu thủ chủ yếu sử dụng chân phải. Nhưng Erling Haaland và một số cầu thủ bóng đá nổi tiếng khác thì không như vậy.

Bên cạnh chân phải, họ còn sở hữu một chân trái mạnh mẽ và nguy hiểm, tạo ra mối đe dọa khủng khiếp cho các thủ môn đối phương. Ngoài Erling Haaland, dưới đây là một số cầu thủ khác sở hữu "que trái ma thuật", theo báo cáo của Givemesport:

Messi và Haaland đều sở hữu cái chân trái "siêu dị". ẢNH: BOLA

5. Erling Haaland (193 bàn thắng bằng chân trái sau 365 trận)

Erling Haaland, chỉ mới 25 tuổi, là cầu thủ trẻ nhất trong danh sách này và đang ghi bàn với tốc độ đáng kinh ngạc. Chỉ sau 365 lần ra sân cho CLB, tiền đạo người Na Uy đã ghi được 193 bàn thắng bằng chân thuận của mình. Bạn có thể cảm nhận được rằng Haaland sẽ còn ghi thêm nhiều bàn thắng nữa.

Haaland bắt đầu sự nghiệp tại quê hương Na Uy với CLB Bryne và sau đó là Molde, trước khi được Red Bull Salzburg ký hợp đồng. Không lâu sau, Borussia Dortmund chiêu mộ Haaland, và chỉ hai năm sau, Manchester City trả một mức phí chuyển nhượng khổng lồ để có được Haaland.

Nỗ lực đó đã được đền đáp xứng đáng, với những bàn thắng của Haaland giúp Man City giành được chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB. Đến cuối sự nghiệp, bạn có thể kỳ vọng Haaland sẽ được xếp hạng rất cao trong danh sách này.

4. Antoine Griezmann (198 bàn thắng bằng chân trái trong 782 trận đấu)

Dù đã chơi nhiều trận cho CLB hơn gấp đôi số trận của Haaland, Antoine Griezmann chỉ ghi được nhiều hơn Haaland năm bàn thắng và đứng thứ tư trong danh sách. Điều đó không có nghĩa là tiền đạo người Pháp này không phải là một cầu thủ xuất sắc trong suốt sự nghiệp của mình. Griezmann cũng nên được đánh giá dựa trên nhiều yếu tố khác hơn là chỉ số bàn thắng.

Quả thực, Griezmann luôn là một cầu thủ tuyệt vời, có khả năng tạo ra sự phấn khích cho fan bằng trí thông minh và cái chân trái đáng kinh ngạc của mình. Là nhà vô địch World Cup 2018 cùng đội tuyển Pháp, những thành tích nổi bật nhất của Griezmann ở cấp CLB là với Atletico Madrid, nơi anh giành Siêu cúp Tây Ban Nha, Europa League và Siêu cúp UEFA. Griezmann cũng từng giành Cúp Nhà vua Tây Ban Nha với Barcelona, ​​nhưng lại chưa từng vô địch giải La Liga với cả hai CLB lớn của Tây Ban Nha.

Salah được xem là huyền thoại của Liverpool. ẢNH: AFP

3. Mohamed Salah (232 bàn thắng bằng chân trái trong 678 trận đấu)

Là cầu thủ thứ ba đạt mốc 200 bàn thắng bằng "que trái", việc Mohamed Salah đứng ở vị trí cao trong danh sách này không có gì đáng ngạc nhiên đối với người hâm mộ Ngoại hạng Anh. Xét cho cùng, tiền đạo người Ai Cập đã ghi bàn liên tiếp cho Liverpool trong một thời gian dài, và phần lớn những bàn thắng đó được ghi bằng chân thuận của anh là chân trái.

Thật khó tin là Salah lại từng thất bại ở Chelsea, sau khi gia nhập từ Basel năm 2014. Những quãng thời gian thi đấu tại Ý trong màu áo Fiorentina và AS Roma nhanh chóng nhắc nhở mọi người về phẩm chất siêu sao của Salah, và Liverpool rất sáng suốt khi nhanh chóng đưa cầu thủ người Ai Cập này đến Anfield.

Thực tế, Mo Salah chưa bao giờ hối hận kể từ khi rời đội chủ sân Stamford Bridge nhiều năm trước. Salah giành được hai chức vô địch Premier League và Champions League, đồng thời vẫn tiếp tục ghi bàn và kiến ​​tạo tại Liverpool.

2. Hulk (263 bàn thắng bằng chân trái trong 867 trận đấu)

Hulk sở hữu lực sút mạnh khủng khiếp. ẢNH: AFP

Giống như Podolski, Hulk nổi tiếng với cú sút bằng chân trái mạnh mẽ. Hulk từng ghi một trong những bàn thắng từ quả đá phạt mạnh nhất mọi thời đại khi còn thi đấu cho Atletico Mineiro trong trận gặp Santos. Cú sút bằng chân trái của Hulk mạnh đến nỗi suýt nữa làm rách cả lưới.

Người hâm mộ bóng đá châu Âu sẽ nhớ đến Hulk nhiều nhất qua thời gian anh thi đấu cho Porto và Zenit Saint Petersburg. Hulk cũng từng khoác áo nhiều CLB khác trên khắp thế giới, giành chức vô địch các giải đấu ở Bồ Đào Nha, Nga, Trung Quốc và Brazil.

Với 263 bàn thắng bằng chân trái trong 867 trận đấu cho tất cả các CLB đó, Hulk sẽ mãi được nhớ đến trong thế giới bóng đá nhờ khả năng ghi bàn tuyệt vời của mình.

Lionel Messi (647 bàn thắng bằng chân trái trong 941 trận đấu)

Lionel Messi bất khả chiến bại với cái "kèo trái" phi thường. ẢNH: AFP

Và cuối cùng, chỉ có một người xứng đáng đứng đầu danh sách này. Lionel Messi không chỉ là cầu thủ thuận chân trái ghi nhiều bàn thắng nhất thế kỷ 21, mà gần như chắc chắn siêu sao người Argentina là cầu thủ xuất sắc nhất của thời đại đó, nếu không muốn nói là của mọi thời đại.

Với 647 bàn thắng bằng chân trái trong 941 trận đấu, Lionel Messi giành được mọi danh hiệu có thể đạt được tại Barcelona, ​​bao gồm 10 chức vô địch La Liga và bốn chức vô địch Champions League, cũng như các danh hiệu lớn ở Pháp với PSG và ở Mỹ với Inter Miami.

Sẽ rất khó để ai đó vượt qua được cầu thủ người Argentina từng vô địch World Cup này trong danh sách này.