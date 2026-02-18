MU bất ngờ ra đòn sốc với Barcelona 18/02/2026 11:39

(PLO)- MU đã gửi thông điệp rõ ràng tới Barcelona rằng nếu muốn sở hữu Marcus Rashford lâu dài, họ phải trả đúng mức phí đã thỏa thuận, không có chuyện giảm giá.

Đội bóng nước Anh MU tỏ ra bất ngờ trước những thông tin từ Tây Ban Nha cho rằng họ sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán để hạ mức phí chuyển nhượng.

Rashford hiện khoác áo Barcelona theo dạng cho mượn kể từ mùa hè năm ngoái. Trong thỏa thuận ký vào tháng 7, đội bóng xứ Catalan có điều khoản mua đứt tiền đạo người Anh với giá 26 triệu bảng khi mùa giải khép lại.

Dù đang gặp chấn thương, Rashford vẫn để lại dấu ấn đậm nét tại Nou Camp với 10 bàn thắng cùng 13 pha kiến tạo sau 34 lần ra sân, đủ để thuyết phục ban lãnh đạo Barca muốn giữ anh ở lại lâu dài.

Rashford đang có nhiều niềm vui ở Barcelona. Ảnh: EPA.

Tuy vậy, tình hình tài chính khó khăn khiến Barcelona tìm cách thương lượng lại mức giá. Họ hy vọng có thể giảm con số 26 triệu bảng xuống thấp hơn. Phía MU không đồng tình với đề xuất này và cho rằng mức phí dành cho một tuyển thủ Anh 28 tuổi vẫn còn hợp lý trong bối cảnh thị trường hiện tại.

Việc bán đứt Rashford cũng mang lại lợi ích tài chính đáng kể cho “Quỷ đỏ”. CLB sẽ giải phóng được khoản lương khoảng 315.000 bảng mỗi tuần. Trong kế hoạch tái cấu trúc đội hình, những cái tên hưởng đãi ngộ cao như Casemiro hay Jadon Sancho cũng có thể rời Old Trafford, qua đó tạo thêm ngân sách cho kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Ngôi sao người Anh gần như không còn đường trở lại Old Trafford. Ảnh: EPA.

MU đang hướng đến việc tăng cường một tiền vệ phòng ngự và cân nhắc bổ sung thêm một trung phong mới. Rashford vẫn còn hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford đến năm 2028, nhưng khả năng anh ra đi vĩnh viễn trong mùa hè này được đánh giá rất lớn.

Tiền đạo sinh năm 1997 chưa thi đấu cho MU kể từ tháng 12-2024 và từng mất áo số 10 vào tay Matheus Cunha dưới thời HLV Ruben Amorim. Trước khi chuyển sang Barca, anh cùng một số cầu thủ không nằm trong kế hoạch đã phải tập riêng trong giai đoạn tiền mùa giải, dấu hiệu cho thấy tương lai của anh tại MU đã sớm khép lại.