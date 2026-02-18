Lượt về vòng 16 đội AFC Champions League 2: CLB Công an Hà Nội bị xử thua 0-3, mùng 2 Tết làm sao thắng 4 bàn cách biệt? 18/02/2026 05:39

(PLO)- HLV Mano Polking đã mắc lỗi lớn trong việc bố trí đội hình ra sân, dẫn đến cơ hội vào tứ kết giải châu lục của CLB Công An Hà Nội trở nên xa vời...

Thầy trò HLV Mano Polking của CLB Công An Hà Nội đã bị AFC xử thua Tampines Rovers (Singapore) 0-3 sau khi thắng 4-0 ở lượt đi vòng 16 đội AFC Champions League 2.

Nguyên do là CLB Công An Hà Nội đã không để ý dùng cầu thủ đã bị treo giò (3 thẻ vàng) là Stephan Mauk vào sân ở trận lượt đi vòng 16 đội khi Mauk bị tấm thẻ vàng thứ 3 rơi đúng vào lượt trận cuối bảng E. Với 3 tấm thẻ vàng buộc S.Mauk phải bị treo giò trận kế tiếp ngay sau đó, nhưng trong trận lượt đi Mauk vẫn ra sân ở đội hình xuất phát, vi phạm nguyên tắc luật chơi.

Mauk của CLB Công An Hà Nội bị tấm thẻ vàng thứ 3 ở lượt trận cuối bảng E (lượt 6). Ảnh: AFC

Điều này đã khiến AFC xử thầy trò HLV Mano Polking từ thực tế thắng 4-0 thành thua 0-3.

Lượt về lúc 19 giờ 15 ngày 18-2 (nhằm mồng 2 Tết Bính ngọ) trên sân Jalan Besar liệu CLB Công An Hà Nội có nêu quyết tâm cao để đánh bại chủ nhà bốn bàn cách biệt vào tứ kết.

Thật là đáng tiếc cho sai sót của đại diện Việt Nam tại sân chơi hạng 2 châu lục này. Từ chiến thắng 4-0 bỗng trở thành thua 0-3 ngay trên sân nhà bây giờ ở Singapore, rất khó để học trò HLV Mano Polking thắng 4 bàn cách biệt để giành quyền vào tứ kết.

Dẫu Tampines Rovers thể hiện rất kém so với CLB Công An Hà Nội nhưng bây giờ tinh thần của họ sẽ hưng phấn và khó cho học trò HLV Mano Polking thắng 4 bàn cách biệt. Ảnh:AFC

Tampines Rovers là đội bóng khó hiểu. Họ vào vòng 16 đội với tư cách nhất bảng H, trong đó đánh bại Pathum Utd của Thái Lan có rất nhiều tuyển thủ cả lượt đi và về. Đại diện Singapore cũng cầm hòa ông lớn Pohang Steelers 0-0 tại Hàn Quốc và về sân nhà đánh bại 1-0.Họ vào vòng 16 đội với 16 điểm qua 5 thắng 1 hòa.

Nhưng cả hai trận chạm trán với Công An Hà Nội trên sân Hàng Đẫy thua 1-6 ở lượt cuối Shopee Cup rồi sau một tuần họ lại thua 0-4 ở lượt đi vòng 16 đội giải châu lục,trong khi CLB Công An Hà Nội vào vòng 16 đội chỉ có 8 điểm, nhì bảng E.

Tuy nhiên tối mồng 2 Tết Bính Ngọ, mọi chuyện sẽ khác đi. Tampines Rovers sẽ hưng phấn khi đã được AFC xử thắng 3-0 ở lượt đi. Tinh thần của thầy trò HLV Noh Rahman sẽ tăng cực cao, nó sẽ như một “liều doping” giúp đội này thăng hoa trên sân Jalan Besar. Và như thế rất khó để HLV Mano Polking xua quân thắng chủ nhà 4 bàn cách biệt.

Với thầy trò HLV Mano Polking rõ ràng là niềm vui chưa tày gang đã phải chuốc lấy nỗi buồn vì sai sót trong việc dùng cầu thủ để dẫn đến cơ hội vào tứ kết giảm đi rất nhiều.

Mặt khác Mauk là một tiền vệ cũng không quá hay. Xem tất cả những trận tiền vệ này thể hiện ở Shopee Cup lẫn Champions League 2 thì cũng chỉ là một tiền vệ tròn vai, nhưng chơi rất hay phạm lỗi ác ý bằng những cú “chêm chân” rất quái khi đối phương ra chân sút hay tranh chấp căng. Sự tinh quái của Mauk không qua mặt được các trọng tài khiến anh rất hay bị thẻ sau những lần phạm lỗi.

Dự đoán: Hòa 2-2, khả năng này chiếm 50%. CLB Công An Hà Nội thắng 1 bàn cách biệt chiếm 50% còn lại. Và như vậy coi như đại diện Việt Nam sẽ dừng bước tại vòng 16 đội Champions League 2, như thành tích của TX. Nam Định ở giải này năm ngoái.

Có điều các CLB Singapore lại hay được hưởng “lộc trời” từ sự sai sót của đối phương. Mùa giải này năm ngoái Lion City Sailors cũng được hưởng “lộc trời” kiểu này tại tứ kết khi CLB Sanfrecce Hiroshima cũng tung vào sân cầu thủ bị thẻ mà lẽ ra anh này bị treo giò. Cuối cùng Lion City Sailors được AFC xử thắng và... vào chung kết thua Arkady FC của Turkmenistan tại Singapore.

+ Diễn giải báo cáo những trận đấu Mauk "dính" thẻ vàng ở vòng bảng:

Lượt cuối cùng bảng E (lượt 6 ngày 11-12-2025) Mauk bị thẻ vàng và là tấm thẻ vàng thứ 3.

Lượt trận thứ ba (ngày 6-11-2025) khi làm khách trước Macarthur tại Úc, Mauk cũng dính thẻ vàng.

Lượt trận đầu làm khách tại Bắc Kinh trước Beijing, Mauk dính thẻ vàng thứ nhất.