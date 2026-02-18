Lý do Mourinho nổi giận đòi đuổi Vinicius và dính thẻ đỏ 18/02/2026 11:11

(PLO)- Trận lượt đi vòng 16 đội Champions League giữa Benfica và Real Madrid tại Estadio da Luz khép lại với chiến thắng 1-0 cho đội khách, nhưng tâm điểm lại là chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi dành cho HLV Jose Mourinho.

Nhà cầm quân Mourinho của Benfica bị truất quyền chỉ đạo trong một đêm đầy hỗn loạn, nơi cảm xúc và tranh cãi lấn át cả chuyên môn. Sự việc bùng nổ ở giữa hiệp hai khi Benfica được hưởng quả đá phạt ngay sát vòng cấm Real Madrid.

Trong pha bóng dẫn đến tình huống này, Vinicius Junior bị cho là đã phạm lỗi. Mourinho lập tức phản ứng dữ dội ngoài đường biên, yêu cầu trọng tài rút thẻ vàng thứ hai đối với cầu thủ người Brazil. Trước đó, Vinicius đã phải nhận một thẻ vàng vì màn ăn mừng bàn thắng bị đánh giá là quá khích.

Trọng tài ban đầu rút thẻ vàng cảnh cáo Mourinho vì phản ứng thái quá. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, ông tiếp tục rút thẻ đỏ, buộc chiến lược gia người Bồ Đào Nha phải rời khu vực kỹ thuật. Hình ảnh truyền hình cho thấy Mourinho không giấu được sự bức xúc khi rời đường biên và sau đó xuất hiện trên khán đài, ngồi ngay phía sau băng ghế huấn luyện của Benfica.

Trọng tài truất quyền chỉ đạo của HLV người Bồ Đào Nha do lỗi phản ứng. Ảnh: EPA.

Tình huống này tiếp tục gây tranh luận khi cựu trọng tài Champions League Mark Clattenburg nhận định rằng Mourinho lẽ ra phải di chuyển xa hơn thay vì ngồi gần khu vực kỹ thuật như vậy. Theo ông, việc vẫn ở vị trí có thể liên lạc với ban huấn luyện có thể khiến UEFA xem xét thêm hình thức kỷ luật.

Bên cạnh chiếc thẻ đỏ của Mourinho, Vinicius cũng là nhân vật trung tâm của trận đấu. Đầu hiệp hai, tiền đạo người Brazil tạo nên khoảnh khắc xuất thần khi đi bóng từ cánh trái vào trung lộ rồi tung cú dứt điểm chân phải đưa bóng găm thẳng vào góc cao, mang về bàn thắng duy nhất cho Real Madrid.

Vinicius ghi bàn thắng duy nhất và bị phân biệt chủng tộc. Ảnh: EPA.

Ngay sau đó, không khí trở nên căng thẳng khi Vinicius được cho là phản ứng trước những lời lẽ phân biệt chủng tộc từ phía tiền vệ Gianluca Prestianni của Benfica. Trọng tài đã kích hoạt quy trình chống phân biệt chủng tộc theo quy định của UEFA, khiến trận đấu bị gián đoạn trước khi tiếp tục trong hơn 30 phút cuối đầy áp lực.

Đêm Da Luz khép lại với lợi thế mong manh cho Real Madrid, nhưng những dư âm từ các quyết định trọng tài và hành vi trên sân sẽ còn tiếp diễn với án phạt nguội.