Thùy Trang “quái kiệt” bóng đá nữ 17/02/2026 14:00

(PLO)- Thùy Trang đi qua gần 20 năm cùng bóng đá với nhiều danh hiệu đến mức FIFA phải thốt lên: “Một điều chẳng ai làm được!”.

Từ SEA Games Jakarta năm 2011, khi cô gái quê Quảng Nam lần đầu nghe quốc ca trong nhà thi đấu Futsal đến khoảnh khắc FIFA gọi tên sau chiến tích tại SEA Games 33, hành trình của Trần Thị Thùy Trang là câu chuyện về niềm tin, sự hy sinh và một tình yêu bóng đá thuần khiết.

Từ HCB Jakarta đến sự ngỡ ngàng của FIFA

Năm 2011, Thùy Trang chỉ mới 23 tuổi, vừa rời giảng đường ĐH Thể dục thể thao TP.HCM. Quyết định làm cầu thủ chuyên nghiệp khi đó còn rất mong manh. Cô gái nhỏ nhắn mang theo hành trang duy nhất là thể lực, sự chăm chỉ và tình yêu thuần khiết với trái bóng.

Jakarta đón đội tuyển nữ Futsal Việt Nam bằng cái nóng hầm hập. Sân Futsal nhỏ, nhịp độ gấp gáp, va chạm liên hồi… mọi thứ đều khác xa sân cỏ 11 người mà Thùy Trang từng biết. Nhưng chính trong bối cảnh ngột ngạt ấy, cô gái trẻ lần đầu cảm nhận rõ ràng niềm tự hào khi đứng dưới lá cờ Tổ quốc, nghe quốc ca vang lên trước giờ bóng lăn và hiểu ra: Bóng đá bên cạnh niềm đam mê còn là một lựa chọn nghiêm túc.

Thời gian trôi qua, Thùy Trang bước vào giai đoạn rực rỡ của sự nghiệp trên sân 11 người. 4 HCV SEA Games, vô địch AFF Cup, hàng loạt danh hiệu trong và ngoài nước, đỉnh cao là hành trình đến với World Cup 2023… tất cả tạo nên một sự nghiệp đáng nể.

SEA Games 33, tại Thái Lan - vùng đất được xem là thánh địa của Futsal nữ Đông Nam Á, Thùy Trang trở lại với bộ môn kỷ niệm của mình. Cô không còn là một tân binh mà chính là một biểu tượng, một thủ lĩnh điềm tĩnh, dày dạn kinh nghiệm trên sân. Danh hiệu vô địch SEA Games 33 là chiếc HCV thứ 5 trong sự nghiệp SEA Games của Thùy Trang, cũng là chiến tích lịch sử của Futsal nữ Việt Nam, chấm dứt sự thống trị tuyệt đối của Thái Lan.

Số 8 và tuyển nữ Futsal Việt Nam vô địch Đông Nam Á. Ảnh: CTV

Sau trận chung kết, fanpage FIFA’s Women World Cup đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn và đầy ngỡ ngàng: “Một điều chẳng ai làm được!” kèm hình ảnh Thùy Trang. FIFA đã vinh danh chiến thắng, đồng thời xác nhận một hành trình hiếm có: Cầu thủ nữ duy nhất của Việt Nam từng vô địch SEA Games ở cả bóng đá 11 người lẫn Futsal.

Sinh ngày 8-8-1988, con số 8 gắn liền với Thùy Trang từ ngày sinh đến số áo thi đấu 8 hoặc 88. Sự nghiệp của Thùy Trang cũng như con số 8 bền bỉ, tuần hoàn và không gãy khúc.

Bình yên sau ánh hào quang

Trên sân, Thùy Trang là “người không phổi”, là thủ lĩnh, điểm tựa chiến thuật của cả đội. Ngoài đời, cô lại sống vô cùng giản dị. Những chuyến tập huấn dài ngày, những mùa giải nối tiếp khiến Thùy Trang hiếm khi được ở nhà với cha mẹ.

Bà Hồng, mẹ Thùy Trang, đã ngoài 80 tuổi. Với Bu Bu, cái tên thân mật bạn bè hay gọi Thùy Trang, hạnh phúc lớn nhất là khi được về nhà, ngả vào vòng tay mẹ. Nụ cười móm mém của mẹ là động lực cao hơn mọi danh hiệu. Bóng đá nữ chưa bao giờ là con đường trải hoa hồng, thu nhập của cầu thủ thấp, Thùy Trang chắt chiu từng đồng gửi về quê lo cho gia đình. Tiền thưởng mỗi lần khoác áo đội tuyển cô đều dành để chữa bệnh cho mẹ, bồi bổ cho cha.

Nụ hôn của Quả bóng vàng dành tặng mẹ. Ảnh: CTV

Thùy Trang còn là người bền bỉ với các hoạt động thiện nguyện. Cô từng nhiều lần bán hoặc đấu giá áo thi đấu để gây quỹ giúp trẻ em mồ côi, những mảnh đời kém may mắn. Có khi chẳng cần đấu giá, ai cần cô sẵn sàng cho không, miễn sao giúp được người khác. Những nghĩa cử thầm lặng ấy đã giúp Thùy Trang được trao giải ba “giải thưởng Fair Play 2017 - Bóng đá cao thượng” của báo Pháp Luật TP.HCM.

Thùy Trang cùng đồng đội Huỳnh Như và những người bạn đi thiện nguyện. Ảnh: CTV

Một ngôi sao rực rỡ trên sân cỏ, một cô gái lặng lẽ, bình dị ở ngoài đời, Thùy Trang khiến mọi người mến yêu bởi nét riêng biệt của mình, mạnh mẽ mà mong manh, giản dị xây dựng nên từng bậc thang giá trị cho bản thân và quốc gia.