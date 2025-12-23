Thùy Trang và Đình Bắc vượt trội ở giải thưởng Quả bóng vàng 23/12/2025 11:13

(PLO)- Sau một năm thi đấu sôi động và nhiều dấu ấn, những gương mặt tiêu biểu nhất của bóng đá Việt Nam đã chính thức được xướng tên trong tốp 5 đề cử cho giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025.

Quả bóng vàng Việt Nam do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức ở mùa thứ 30 vẫn xuất hiện những cuộc chạy đua nước rút ấn tượng. Tốp 5 mùa này là kết quả của quá trình bình chọn kỹ lưỡng từ các nhà chuyên môn, HLV, cầu thủ và giới báo chí, nhằm tôn vinh những cá nhân xuất sắc nhất để lại ảnh hưởng rõ nét ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia, cũng như tại các giải đấu quan trọng trong khu vực và châu lục.

Sức trẻ ở Quả bóng vàng nam

Ở hạng mục danh giá nhất dành cho nam, cuộc đua năm nay đặc biệt thu hút sự chú ý khi quy tụ sự kết hợp thú vị giữa những trụ cột dày dạn kinh nghiệm và các gương mặt trẻ đang lên mạnh mẽ. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh tiếp tục góp mặt trong tốp 5 đề cử. Cùng với đó chính là hai cái tên quen thuộc khác của đội tuyển quốc gia Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức.

Quang Hải trong màu áo CLB Công an Hà Nội dù không còn thường xuyên tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ như giai đoạn đỉnh cao trước đây, vẫn thể hiện được đẳng cấp, tư duy chơi bóng và tầm ảnh hưởng lớn trong những trận đấu quan trọng. Trong khi đó, Hoàng Đức tiếp tục chứng minh vai trò nhạc trưởng nơi tuyến giữa, là cầu nối quan trọng giữa phòng ngự và tấn công, góp phần giữ nhịp và kiểm soát thế trận cho CLB lẫn tuyển quốc gia.

Hoàng Đức luôn giữ vững phong độ trên tuyển lẫn CLB. Ảnh: CCT.

Đáng chú ý, cuộc đua năm nay không chỉ là sân chơi của các đàn anh mà còn chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của thế hệ trẻ. Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và thủ môn Trần Trung Kiên là hai đại diện tiêu biểu cho lứa cầu thủ dưới 23 tuổi có bước tiến vượt bậc trong năm qua có mặt trong tốp 5. Cả hai đều thi đấu ổn định tại V-League và đặc biệt tỏa sáng trong màu áo U-23 Việt Nam vô địch giải U-23 Đông Nam Á và SEA Games 33.

Nổi bật nhất là Đình Bắc mới 21 tuổi đã có một năm bùng nổ khi ghi dấu ấn ở những thời điểm quan trọng, góp công lớn vào chức vô địch bóng đá nam SEA Games 33 với nhiều lần được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Chưa hết, chân sút trẻ của CLB Công an Hà Nội cũng là cầu thủ xuất sắc nhất giải U-23 châu Á, giành vé chơi vòng chung kết U-23 châu Á, khoác áo tuyển quốc gia chơi vòng loại Asian Cup 2027. Bên cạnh bản năng săn bàn, Đình Bắc còn cho thấy sự trưởng thành rõ rệt về bản lĩnh và tư duy thi đấu.

Và với sự “nóng hổi” của chiếc huy chương vàng SEA Games 33, cơ hội cho Đình Bắc giành Quả bóng vàng rất cao, giải thưởng mà gần như chỉ có Hoàng Đức, Quang Hải chia sẻ cảm tình từ những lá phiếu.

Tiền đạo trẻ Đình Bắc có nhiều cơ hội đăng quang giải thưởng cá nhân danh giá. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Thùy Trang thâu tóm mọi danh hiệu

Ở bóng đá nữ, dù không thể bảo vệ thành công huy chương vàng SEA Games, nhưng màn trình diễn của các tuyển thủ nữ Việt Nam vẫn để lại nhiều cảm xúc và nhận được sự đánh giá cao từ người hâm mộ. Tinh thần thi đấu quả cảm, lối chơi giàu năng lượng và kinh nghiệm dày dạn của các trụ cột đã giúp đội tuyển nữ tiếp tục duy trì hình ảnh một thế lực hàng đầu khu vực.

Những cái tên như Vạn Sự và Bích Thùy nổi bật với sự lăn xả, bền bỉ trong từng pha bóng, trong khi Hải Yến và Huỳnh Như tiếp tục thể hiện đẳng cấp của những ngôi sao tấn công, với khả năng xử lý tình huống thông minh và giàu kinh nghiệm.

Nhưng rất đặc biệt, chủ nhân Quả bóng vàng nữ 2024 Trần Thị Thùy Trang tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét ở tuổi 37. Tại SEA Games 33, cô gái nhỏ nhắn quê Quảng Nam đóng vai trò thủ lĩnh tinh thần và chuyên môn cho đội tuyển futsal nữ Việt Nam, góp công lớn giúp đội lần đầu tiên trong lịch sử giành vàng SEA Games.

"Nữ tướng" Thùy Trang (8) giành nhiều danh hiệu cá nhân và tập thể cả trong đội bóng sân cỏ 11 người lẫn môn futsal. Ảnh: CCT.

Màn trình diễn xuất sắc của Thùy Trang với bàn thắng ở trận ra quân và chung kết vào lưới ứng viên Indonesia cho đẳng cấp cá nhân và giá trị của kinh nghiệm, bản lĩnh trong những thời khắc quyết định.

Bản thành tích năm 2025 của Thùy Trang đồ sộ nhất trong tốp 5 gồm hạng 3 Cúp các CLB châu Á, thủ quân của tuyển nữ TP.HCM vô địch quốc gia cùng danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất. Thùy Trang cùng đồng đội cũng vô địch cúp quốc gia, đồng giải Nữ hoàng phá lưới. Ở sân bóng đá trong nhà, “quái kiệt” Thùy Trang vào tứ kết giải futsal châu Á, vô địch SEA Games 33.

Gala trao Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức sẽ diễn ra vào tối 26-12 tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM).