HLV Louis Nguyễn 'mát tay' và ngôi vua ngoạn mục của CTG Bình Định 21/12/2025 22:35

(PLO)- Chiến thắng thuyết phục Ta Pha Nghĩa Kỳ 4-1 trong trận chung kết, CTG Bình Định đã chính thức ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành nhà vô địch đầu tiên của giải bóng đá TPG6v6 - Care For VN Cup 2025.

Ngôi vua của CTG Bình Định là một cái kết trọn vẹn cho hành trình hơn một tuần tranh tài sôi nổi, giàu cảm xúc và đầy tính cạnh tranh tại cuộc chơi lớn TPG6v6 - Care For VN Cup 2025 trên sân PM Sport. Đáng chú ý HLV Louis Nguyễn không lâu sau khi giúp Tony Bình Dương vô địch Tiger Street Football tại TP.HCM hồi giữa tháng 10 đã tiếp tục đăng quang với CTG Bình Định.

TPG6v6 - Care For VN Cup 2025 là mùa giải khai màn cho mô hình bóng đá 6 người tại Việt Nam do TPG tổ chức, với sự đồng hành của Care For Việt Nam trong vai trò nhà tài trợ chính. Ngay từ những ngày đầu khởi tranh, giải đấu đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ nhờ công tác tổ chức chuyên nghiệp, lịch thi đấu hợp lý cùng sự tham gia của nhiều đội bóng phong trào có chất lượng chuyên môn cao. Giải đấu đã trở thành điểm hẹn giao lưu, kết nối cộng đồng những người yêu bóng đá 6v6.

HLV Louis Nguyễn mát tay và rất có duyên ở những sân chơi lớn có tính cạnh tranh cao.

Xuyên suốt cuộc chơi lớn, các đội bóng đã cống hiến cho khán giả hàng loạt trận đấu hấp dẫn, kịch tính với những màn rượt đuổi tỷ số gay cấn đến phút cuối. Tinh thần thi đấu fair play, máu lửa nhưng tôn trọng đối thủ được thể hiện rõ nét, góp phần xây dựng hình ảnh tích cực và chuyên nghiệp cho bóng đá phong trào Việt Nam. Chất lượng của TPG6v6 được giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá cao, đặc biệt là sự đa dạng về chiến thuật và tốc độ trận đấu đặc trưng của sân chơi 6v6.

Sau một tuần thi đấu căng thẳng, hai đội bóng thể hiện phong độ ổn định và bản lĩnh nhất đã giành quyền góp mặt trong trận chung kết là Ta Pha Nghĩa Kỳ và CTG Bình Định. Đây được xem là màn đối đầu trong mơ khi cả hai đều sở hữu lực lượng đồng đều, lối chơi rõ nét và hành trình vào chung kết đầy thuyết phục.

Trận đấu cuối cùng diễn ra vào chiều 21-12 trong bầu không khí sôi động với sự theo dõi trực tiếp của hơn 1.000 khán giả trên khán đài. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhập cuộc đầy hứng khởi, liên tục đẩy cao tốc độ và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Đội bóng đất Võ chơi xuất thần trong trận chung kết.

Dù vậy, phải đến sau một loạt tình huống bị bỏ lỡ, bàn thắng mở tỷ số mới xuất hiện. Từ pha đá phạt góc bên cánh, Công Đại thực hiện đường treo bóng khó chịu về cột một, và trong nỗ lực cản phá, cầu thủ Ta Pha Nghĩa Kỳ đã vô tình phản lưới nhà, giúp CTG Bình Định vươn lên dẫn trước.

Bị thủng lưới, Ta Pha Nghĩa Kỳ nhanh chóng điều chỉnh lối chơi. Tuấn Vinh cùng các đồng đội chủ động đẩy cao đội hình, tăng cường sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Khi tổng số lỗi của hai đội cân bằng ở mức 5-5, một pha phạm lỗi không cần thiết bên phía CTG Bình Định đã mang lại cơ hội quý giá cho đối thủ. Trên chấm phạt 1v1, Vũ “Messi” lạnh lùng đánh bại thủ môn, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 1-1 trước khi hiệp một khép lại.

Tưởng chừng hai bàn thắng trong hiệp đầu sẽ mở ra một thế trận giằng co hấp dẫn hơn sau giờ nghỉ, nhưng hiệp hai lại chứng kiến màn trình diễn áp đảo hoàn toàn của CTG Bình Định dưới sự chỉ đạo của HLV Louis Nguyễn. Đội bóng đất Võ kiểm soát thế trận, triển khai lối chơi mạch lạc và hiệu quả. Hưng Futsal, Vũ Toàn và Thanh Chung lần lượt ghi bàn, giúp CTG Bình Định ghi thêm ba bàn thắng, khép lại trận chung kết với chiến thắng đậm đà 4-1.

TPG6v6 - Care For VN Cup 2025 gây tiếng vang lớn ở làng bóng phong trào.

Trưởng Ban tổ chức ThS. LS Võ Đan Mạch nhấn mạnh TPG6v6 - Care For VN Cup 2025 không chỉ là một giải đấu mang tính cạnh tranh mà còn là nền tảng để kết nối cộng đồng bóng đá phong trào. Ông cho biết thành công của mùa giải đầu tiên là động lực quan trọng để TPG tiếp tục đầu tư, phát triển hệ thống giải 6v6 theo hướng bền vững và chuyên nghiệp trong tương lai.

Ở góc độ nhà tài trợ, bà Trần Huệ Mẫn - Giám đốc Care For Việt Nam - bày tỏ niềm tự hào khi được đồng hành cùng giải đấu. Bà đánh giá cao những giá trị tích cực mà TPG6v6 mang lại, từ chất lượng chuyên môn, công tác tổ chức cho đến tinh thần thể thao và sự gắn kết cộng đồng mà giải đấu lan tỏa. Theo bà, thành công của giải không chỉ là niềm vui chung của ban tổ chức và các đội bóng mà còn là dấu ấn đáng nhớ đối với Care For Việt Nam.

Với chức vô địch, CTG Bình Định nhận phần thưởng 30 triệu đồng tiền mặt cùng cúp, huy chương và nhiều quà tặng từ các nhãn hàng đồng hành như Tiger, Bidrico và Thể thao iWin. Ta Pha Nghĩa Kỳ với vị trí á quân nhận 10 triệu đồng cùng huy chương và quà từ nhà tài trợ. Trước đó, hai đội XD Hoàng Vũ Bình Thuận và OCB TP.HCM đồng hạng Ba, mỗi đội nhận 6 triệu đồng tiền thưởng.

ThS. LS Võ Đan Mạch trao chiếc cúp danh giá cho nhà vô địch.

Bên cạnh danh hiệu tập thể, giải đấu còn vinh danh nhiều cá nhân xuất sắc. Thiên Nhật Bản của OCB TP.HCM giành danh hiệu Vua phá lưới với 8 bàn thắng. Phan Thanh Chung được trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất, trong khi Hồ Minh Vương nhận danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất. Danh hiệu HLV xuất sắc nhất thuộc về bộ đôi Nguyễn Việt Quốc (Louis Nguyễn) và Vương Nguyễn Thuận của CTG Bình Định.

Tất cả đã góp phần tạo nên một mùa giải TPG6v6 - Care For VN Cup 2025 trọn vẹn, giàu cảm xúc và thật đáng nhớ.