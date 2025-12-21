Ý nghĩa giải đi bộ ủng hộ quỹ vì người nghèo phường Bến Thành 21/12/2025 15:02

(PLO)- Giải đi bộ ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của phường Bến Thành lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe và quyên góp được hơn 900 triệu đồng, góp phần chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 cho các hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 21-12, phường Bến Thành, TP.HCM tổ chức giải đi bộ ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của phường. Chương trình diễn ra hào hứng với chủ đề “Mỗi bước chân – Một tấm lòng”.

Giải đi bộ ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của phường với sự tham gia của nhiều cán bộ và người dân. Ảnh: NV.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng, chung tay chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Đồng thời giải cũng khuyến khích phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong cán bộ và người dân.

Giải đi bộ ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” là hoạt động ý nghĩa nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng, chung tay chăm lo cho người nghèo. Ảnh: NV

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Phạm Thị Ngọc Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bến Thành cho biết, giải đi bộ là hoạt động thể dục thể thao thiết thực, góp phần thực hiện phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Lãnh đạo UBND phường Bến Thành tham gia giải đi bộ ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Ảnh: NV

Bên cạnh đó, chương trình còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm vận động các nguồn lực xã hội chung tay chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, qua đó lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình trong cộng đồng dân cư.

Cán bộ, người dân ủng hộ quỹ vì người nghèo. Ảnh: NC

Hoạt động của giải đã lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe và quyên góp được hơn 900 triệu đồng, góp phần chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 cho các hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và quý mạnh thường quân đã trao bảng tượng trưng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của phường. Ảnh: NV