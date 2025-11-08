TP.HCM: 5.000 người đi bộ, quyên góp 1,5 tỉ đồng ủng hộ quỹ 'Vì người nghèo' phường Bình Trưng 08/11/2025 12:05

(PLO)- Hơn 5.000 người là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn phường Bình Trưng, TP.HCM đi bộ đồng hành, quyên góp gần 1,5 tỉ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.

Ngày 8-11, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Trưng, TP.HCM tổ chức hội thi đi bộ đồng hành “Chung tay xây dựng Bình Trưng xanh – văn minh – hiện đại – nghĩa tình” lần thứ nhất, năm 2025.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đã đến tham dự.

Bà Trương Thị Bích Hạnh (áo hồng), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cùng đi bộ tham gia quyên góp quỹ vì người nghèo. Ảnh: THANH TUYỀN

Hội thi đi bộ đồng hành, vận động các doanh nghiệp đóng góp Quỹ Doanh nhân chung tay vì cộng đồng. Đồng thời, vận động các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng các tầng lớp nhân dân trong và ngoài phường Bình Trưng tham gia đóng góp Quỹ “Vì Người nghèo” thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chung tay vì sự phát triển cộng đồng.

Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, xây dựng phường Bình Trưng xanh, sạch, đẹp văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Hội thi đã thu hút hơn 5.000 người là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn phường tham gia.

Người dân cùng tham gia đi bộ, ủng hộ quỹ Vì người nghèo phường Bình Trưng. Ảnh: THANH TUYỀN

Tại đây, các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp đã đóng góp gần 1,5 tỉ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Quỹ Doanh nhân chung tay vì cộng đồng cũng huy động được hơn 1 tỉ đồng. Dịp này, phường Bình Trưng đã trao 100 suất quà đến các hộ khó khăn.

Ngoài ra, phường Bình Trưng cũng ra mắt biểu trưng phường, với sự kết hợp hài hòa giữa ngôn ngữ hình ảnh và chiều sâu biểu tượng, thể hiện rõ bản sắc văn hóa truyền thống, diện mạo đô thị hiện đại cùng khát vọng phát triển bền vững của phường Bình Trưng.

Biểu trưng được tạo hình từ các biểu tượng đặc trưng về hạ tầng đô thị cùng nét văn hóa truyền thống của phường, giao hòa trong một tổng thể thống nhất - phản ánh tinh thần đổi mới gắn liền với cội nguồn truyền thống.