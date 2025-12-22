Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Hoàng Thị Thúy Lan được giảm 2 năm 6 tháng tù 22/12/2025 11:07

(PLO)- Tòa phúc thẩm ghi nhận thái độ thành khẩn, ăn năn hối cải cùng nhiều tình tiết giảm nhẹ mới và giảm án cho cựu bí thư Vĩnh Phúc cũ Hoàng Thị Thúy Lan.

Ngày 22-12, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên án phúc thẩm vụ án liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn.

Theo đó, HĐXX chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với nhiều bị cáo.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Hoàng Huy

Tòa phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ) 11 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm 14 năm tù); bị cáo Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ) 8 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm 12 năm tù) - cùng về tội nhận hối lộ.

Các bị cáo có kháng cáo khác đều được giảm án.

Có 3 bị cáo không kháng cáo nhưng gia đình có đơn xin xem xét giảm nhẹ hình phạt và được Tòa phúc thẩm chấp nhận.

Cụ thể, bị cáo Lê Viết Chữ (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, án sơ thẩm 7 năm tù) bị xử phạt 5 năm tù; bị cáo Đặng Văn Minh (cựu giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi cũ, án sơ thẩm 8 năm tù) 6 năm tù; Hoàng Văn Nhiệm (cựu phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc cũ, án sơ thẩm 4 năm 6 tháng tù) 4 năm tù về tội nhận hối lộ.

HĐXX phúc thẩm nhận định hầu hết các bị cáo thành khẩn khai báo, nộp lại các khoản tiền đã nhận. Các bị cáo có thành tích xuất sắc trong công tác, gia đình có công với cách mạng, một số bị cáo là người cao tuổi…

Theo HĐXX, bản án sơ thẩm tuyên hình phạt với các bị cáo là phù hợp.

Tại tòa phúc thẩm, các bị cáo cung cấp thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ mới, có căn cứ để xem xét kháng cáo của các bị cáo.

Đối với đề nghị nộp thêm 2 nhà đất của bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, Tòa phúc thẩm không chấp nhận vì nhà đất là bất động sản liên quan đến tài sản chung, tài sản riêng nên không có căn cứ chấp nhận.

Theo hồ sơ vụ án, các bị cáo nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND và các sở, ngành thuộc các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi (cũ) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để thực hiện yêu cầu, đề nghị của Hậu, tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Thăng Long triển khai thực hiện các dự án, gói thầu.

Trong nhóm các bị cáo nhận hối lộ, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan đã nhận của Nguyễn Văn Hậu gần 48 tỉ đồng, Lê Duy Thành nhận của Nguyễn Văn Hậu gần 50 tỉ đồng… để chỉ đạo, can thiệp trái pháp luật và thực hiện theo yêu cầu của Hậu.

Các bị cáo này đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để điều chỉnh chủ đầu tư dự án cho Công ty Thăng Long do Nguyễn Văn Hậu làm đại diện pháp luật; không thu hồi, chấm dứt hoạt động dự án; gia hạn tiến độ...

Đồng thời, giao chỉ định cho Công ty Thăng Long sử dụng diện tích đất 2,25 ha đã bồi thường giải phóng mặt bằng từ ngân sách Nhà nước không qua đấu giá; phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án không phù hợp với quy hoạch hoặc khi chưa có quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hoàng Thị Thúy Lan và Lê Duy Thành còn tác động vào quá trình định giá đất, vi phạm quy định pháp luật.