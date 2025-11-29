Sắp xử phúc thẩm vụ cựu bí thư Hoàng Thị Thúy Lan nhận hối lộ của Phúc Sơn 29/11/2025 17:35

(PLO)- Nhận hối lộ 48 tỉ đồng từ Phúc Sơn, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) nhận mức án 14 năm tù, nay xin giảm nhẹ.

Ngày 15-12 tới đây, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các địa phương tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Vĩnh Long cũ.

Phiên tòa được diễn ra dưới sự điều hành của thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Võ Hồng Sơn.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hoàng Huy

Trong đơn kháng cáo, hầu hết các bị cáo đều đề nghị Tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ hoặc chuyển sang hình phạt cảnh cáo.

Trong số đó, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ), kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt 14 năm tù về tội nhận hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn), cũng gửi đơn kháng cáo sau khi bị tuyên phạt tổng cộng 30 năm tù cho 3 tội danh đưa hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên sau đó, bị cáo này đã rút đơn kháng cáo.

Các bị cáo có đơn kháng cáo còn lại gồm: Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ); Phạm Hoàng Anh, cựu Phó Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc (cũ); Lê Viết Chữ, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi (cũ); Phạm Văn Vọng, cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc (cũ); Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ); Hà Hòa Bình, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) cùng nhiều cựu lãnh đạo từng giữ trọng trách tại các sở, ngành các tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và Quảng Ngãi (cũ).

Trước đó, phiên tòa sơ thẩm diễn ra từ ngày 24-6 đến 11-7-2025. Bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan mức án 14 năm tù; Lê Duy Thành 12 năm tù; Phạm Hoàng Anh và Đặng Văn Minh (cựu Giám đốc Sở giao thông vận tải, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũ) cùng bị tuyên phạt 8 năm tù về tội nhận hối lộ.

Bị cáo Đặng Trung Hoành (cựu Chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít, Vĩnh Long cũ) bị tuyên phạt 30 tháng tù về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Theo hồ sơ vụ án, các bị cáo nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND và các sở, ngành thuộc các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi (cũ) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để thực hiện yêu cầu, đề nghị của Hậu, tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Thăng Long triển khai thực hiện các dự án, gói thầu.

Trong nhóm các bị cáo nhận hối lộ, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan đã nhận của Nguyễn Văn Hậu gần 48 tỉ đồng, Lê Duy Thành nhận của Nguyễn Văn Hậu gần 50 tỉ đồng… để chỉ đạo, can thiệp trái pháp luật và thực hiện theo yêu cầu của Hậu.

Các bị cáo này đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để điều chỉnh chủ đầu tư dự án cho Công ty Thăng Long do Nguyễn Văn Hậu làm đại diện pháp luật; không thu hồi, chấm dứt hoạt động dự án; gia hạn tiến độ...

Đồng thời, giao chỉ định cho Công ty Thăng Long sử dụng diện tích đất 2,25 ha đã bồi thường giải phóng mặt bằng từ ngân sách Nhà nước không qua đấu giá; phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án không phù hợp với quy hoạch hoặc khi chưa có quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hoàng Thị Thúy Lan và Lê Duy Thành còn tác động vào quá trình định giá đất, vi phạm quy định pháp luật.

HĐXX cấp sơ thẩm đánh giá, hành vi nhận hối lộ của bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan và các đồng phạm là không bảo đảm tính công bằng, minh bạch trong đấu thầu; gây ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, việc huy động các nguồn lực xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước; gây bức xúc, bất bình trong dư luận xã hội...