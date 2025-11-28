Mở 10 tài khoản ngân hàng để mang ra nước ngoài tiếp tay lừa đảo 28/11/2025 17:54

(PLO)- Trước khi sang Campuchia để làm việc theo lời rủ rê của bạn bè, bị cáo mở 10 tài khoản ngân hàng để tiếp tay cho việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Ngày 28-11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (xã An Trường, TP Hải Phòng) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Bị hại không đến tham gia phiên tòa. Xét thấy đã hai lần mở phiên tòa song bị hại đều vắng mặt; cùng với việc vụ án không có chứng cứ, tình tiết mới nên HĐXX phúc thẩm đã quyết định bác kháng cáo của bị hại, y án sơ thẩm 13 năm tù đối với Thắng.

Trước đó, TAND khu vực 2 (Hà Nội) đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Thắng 13 năm tù về tội danh nêu trên. Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo không kháng cáo nhưng bị hại làm đơn kháng cáo đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xét xử theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo Thắng.

Bị cáo mở tài khoản ngân hàng mang ra nước ngoài tiếp tay cho lừa đảo. Ảnh minh họa

Theo bản án sơ thẩm, ngày 17-9-2024, chị Vũ Thị M (ở Đà Nẵng) nhiều lần nhận được cuộc gọi của một cá nhân tự xưng là cán bộ công an quận Cẩm Lệ, yêu cầu chị đến làm căn cước công dân (CCCD) cho con gái.

Ngày 18-9-2024, qua điện thoại, các đối tượng yêu cầu chị Minh thực hiện làm CCCD cho con qua mạng theo hướng dẫn. Chị M truy cập vào đường link do cá nhân cung cấp và thực hiện theo hướng dẫn, cung cấp mã OTP cho cá nhân.

Đến 15 giờ cùng ngày, chị M đăng nhập tài khoản ngân hàng trên điện thoại nhưng không được. Do đó, chị M gọi tổng đài nhờ hỗ trợ. Lúc này chị M mới giật mình vì tài khoản không đủ tiền để giao dịch.

Sau khi đến ngân hàng nhờ tra soát giao dịch, chị M phát hiện tổng số tiền hơn 560 triệu đồng trong tài khoản của chị được chuyển đến tài khoản của Nguyễn Xuân Thắng.

Ngày 10-3-2025, chị Vũ Thị M đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tố giác bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên.

Tương tự, chị Lê Thị H (ở Hà Nội) cũng nhận được điện thoại từ cá nhân yêu cầu làm thủ tục chuyển đổi hộ khẩu giấy sang hộ khẩu điện tử và làm CCCD cho con.

Sau khi thực hiện đăng nhập vào đường link lạ xác thực khuôn mặt theo yêu cầu của cá nhân này, chị H nghi vấn bị lừa đảo nên đã liên hệ với ngân hàng yêu cầu khóa tài khoản.

Thực hiện sao kê, chị H phát hiện toàn bộ tổng số tiền hơn 430 triệu đồng trong 2 tài khoản đã được chuyển đến 2 tài khoản của người khác, trong đó tài khoản của Nguyễn Xuân Thắng nhận 400 triệu đồng.

Theo bản án sơ thẩm, đầu tháng 8-2024, Thắng được một người bạn rủ sang Campuchia để làm việc, mức lương 25 triệu đồng/tháng. Trước khi đi, Thắng được bạn bảo mở 10 tài khoản ngân hàng. Thắng biết rõ là để sử dụng vào việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng nhưng vẫn thực hiện.

Tại Campuchia, các đối tượng người Trung Quốc yêu cầu Thắng đăng nhập các tài khoản ngân hàng đã tạo lập trước đó tại Việt Nam và chờ thực hiện việc quét sinh trắc học khuôn mặt để xác nhận việc chuyển toàn bộ số tiền được chuyển vào tài khoản do các đối tượng lừa đảo mà có sang nhiều tài khoản khác.

Đến cuối tháng 10-2024, Thắng được các đối tượng cho về Việt Nam theo đường tiểu ngạch và được ứng trước tiền công 11 triệu đồng. Tổng số tiền Thắng cùng các đối tượng chiếm đoạt của 2 bị hại là gần 1 tỉ đồng.