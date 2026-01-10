THADS TP.HCM hoàn thành và vượt chỉ tiêu Quốc hội giao năm 2025 10/01/2026 11:02

(PLO)- Các cơ quan, ban ngành đều đánh giá cao và ghi nhận, biểu dương THADS TP.HCM đã có sự nỗ lực không ngừng nghỉ, làm việc ngày đêm để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngày 10-1, THADS TP.HCM tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2026.

Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện kết quả công tác năm 2025 và xác định mục tiêu, giải pháp trọng tâm của năm tiếp theo.

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy, Cục trưởng Cục quản lý THADS Nguyễn Thắng Lợi...

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2026. Ảnh: SONG

Thu hơn 18.000 tỉ đồng trong các vụ án kinh tế, tham nhũng

Theo báo cáo, năm 2025, khối lượng việc và tiền phải thi hành tiếp tục tăng cao, phát sinh nhiều đại án tham nhũng, kinh tế chưa từng có tiền lệ. THADS TP.HCM đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu Quốc hội giao khi đã thi hành xong 81.977 việc (chiếm 14,2% so với toàn quốc) và 55.773 tỉ đồng về tiền, đều cao hơn so với chỉ tiêu được giao.

Công tác thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, đơn vị đã thi hành xong 426 việc với tổng số tiền hơn 18.835 tỉ đồng.

﻿ ﻿ Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy trải nghiệm ứng dụng chuyển đổi số tại THADS TP.HCM. Ảnh: SONG MAI

Bên cạnh đó, công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại THADS TP.HCM tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật. THADS TP.HCM đã triển khai Phần mềm thanh toán tiền trong vụ Vạn Thịnh Phát và thanh toán thành công cho hơn 43.000 đương sự với tổng số tiền hơn 9.000 tỉ đồng.

Kết nối thành công Phần mềm Thông báo THADS qua ứng dụng VNeID và đã thực hiện thành công 2.049 lượt gửi thông báo. Triển khai sử dụng biên lai điện tử thay thế hoàn toàn biên lai giấy và đã phát hành 46.926 biên lai điện tử tương ứng với số tiền thi hành án đã thu hơn 6.678 tỉ đồng.

THADS TP.HCM đã chính thức triển khai Phần mềm tổ chức nghiệp vụ THADS, đưa vào vận hành Trung tâm điều hành thông minh (IOC) trong lĩnh vực THADS...

Bên cạnh đó, công tác vận hành thông minh và sử dụng dữ liệu số trong hoạt động THADS tiếp tục được đẩy mạnh, từng bước hình thành mô hình quản trị hiện đại, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Cục trưởng Cục Quản lý THADS Nguyễn Thắng Lợi trao bằng khen cho hai cá nhân. Ảnh: SONG MAI

Trong năm 2026, THADS TP.HCM tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, thi hành án hành chính được giao.

Tiếp tục triển khai thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy THADS. Tăng cường công tác quản lý nội bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND TP.HCM về công tác thi hành án hành chính. Triển khai và thi hành hiệu quả Luật THADS (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chú trọng công tác chuyển đổi số để đổi mới phương thức làm việc...

Đánh giá cao sự nỗ lực của THADS TP.HCM

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM bày tỏ sự ấn tượng về công tác chuyển đổi số tại THADS TP.HCM. Đây cũng là cơ quan dẫn đầu cả nước về công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công việc chuyên môn.

Ông Nguyễn Văn Được đánh giá cao vai trò chỉ đạo, tầm nhìn của lãnh đạo Bộ Tư pháp, lãnh đạo THADS. Việc THADS TP.HCM đưa vào vận hành Trung tâm Điều hành Thông minh (IOC) đã đánh cột mốc quan trọng, khi THADS TP.HCM trở thành cơ quan đầu tiên trong khối tư pháp khánh thành một trung tâm điều hành hiện đại.

Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: SONG MAI

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết, TP.HCM là đầu tàu kinh tế, số lượng vụ việc thi hành án tiếp nhận hằng năm liên tục tăng. Điều này tạo ra áp lực rất lớn đối với THADS TP.HCM nhất là đối với các vụ việc có giá trị lớn, tính chất phức tạp.

Trong năm 2025 THADS TP.HCM đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua đó cũng thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Bộ Tư pháp, Cục Quản lý THADS, Thành ủy, UBND TP.HCM... và sự nỗ lực của hệ thống THADS TP.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế liên quan đến thi hành án hành chính. Đây là vấn đề quan trọng, THADS TP.HCM cần thực hiện tốt hơn để công tác thi hành án đạt được toàn diện.

Chủ tịch UBND TP.HCM gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, Chính phủ và các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Tư pháp, VKSND Tối cao, Bộ Công an đã đồng hành, hướng dẫn và chỉ đạo TP.HCM trong công tác THADS.

"Trong năm 2026, TP.HCM sẽ triển khai nhiều nhiệm vụ lớn để hướng tới mục tiêu siêu đô thị hiện đại, tập trung giải quyết 4 vấn đề trọng tâm, gồm: ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, ngập nước và hướng đến TP.HCM không ma túy. Đồng thời, phấn đấu lọt Top 5 thành phố đáng sống, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của cả nước" - ông Nguyễn Văn Được cho biết.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi ghi nhận, biểu dương và đánh giá rất cao THADS TP.HCM đã có sự nỗ lực không ngừng nghỉ, làm việc ngày đêm để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Dù khối lượng công việc tiếp tục tăng cao, song toàn hệ thống THADS TP.HCM đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận, hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao về việc và về tiền. Đặc biệt, THADS TP.HCM đã tập trung nguồn lực tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Chỉ đạo.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi phát biểu chỉ đạo. Ảnh: SONG MAI

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đánh giá cao công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại THADS TP.HCM. Đây là đơn vị đi đầu và dẫn dắt toàn hệ thống THADS thực hiện tốt Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị THADS TP.HCM tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là xử lý án có giá trị lớn, án tham nhũng, kinh tế; án tín dụng ngân hàng, án có điều kiện thi hành án. Tiếp tục sắp xếp bộ máy THADS TP.HCM tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Tiên phong trong toàn hệ thống THADS về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Tại hội nghị, Trưởng THADS TP.HCM Nguyễn Văn Hòa đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và khẳng định, hệ thống THADS TP.HCM nỗ lực, phấn đấu hơn nữa để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2026.