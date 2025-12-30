THADS TP.HCM công khai thông tin bán đấu giá tài sản thi hành án 30/12/2025 18:28

(PLO)- THADS TP.HCM khuyến cáo các tổ chức, cá nhân nâng cao cảnh giác, chỉ tiếp cận và sử dụng thông tin bán đấu giá tài sản từ các kênh thông tin chính thức.

THADS TP.HCM vừa ban hành thông cáo báo chí về việc công khai thông tin bán đấu giá tài sản thi hành án trên địa bàn TP.HCM.

Căn cứ quy định của Luật THADS, Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành, THADS TP.HCM thông tin đến các cơ quan báo chí, tổ chức và cá nhân có liên quan về việc công khai thông tin bán đấu giá tài sản thi hành án trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, các thông tin về tài sản bán đấu giá thi hành án được công bố công khai, chính thức thông qua các kênh sau:

1. Cổng Đấu giá tài sản Quốc gia của Bộ Tư pháp: https://dgts.moj.gov.vn

2. Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý Thi hành án dân sự: https://thads.moj.gov.vn/Pages/home.aspx

3. Trang thông tin điện tử THADS TP.HCM: https://thads.moj.gov.vn/tphochiminh/Pages/Trang-chu.asx

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu, tham gia mua tài sản bán đấu giá thi hành án trên địa bàn TP.HCM đề nghị chủ động tra cứu thông tin tại các địa chỉ nêu trên hoặc liên hệ trực tiếp với THADS TP.HCM, địa chỉ số 372A Nguyễn Văn Lượng, phường An Hội Đông, TP.HCM và 19 Phòng THADS khu vực trực thuộc; Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp TP.HCM và các tổ chức bán đấu giá tài sản hợp pháp trên địa bàn Thành phố.

Thời gian qua, THADS TP.HCM ghi nhận tình trạng một số cá nhân, tổ chức giả mạo thông tin, đăng tải trên các trang mạng xã hội các nội dung với tiêu đề "Thông báo về việc bán đấu giá tài sản của THADS TP.HCM", cung cấp thông tin không đúng sự thật, không trùng khớp với các thông tin bán đấu giá tài sản được công bố chính thức.

THADS TP.HCM khuyến cáo các tổ chức, cá nhân nâng cao cảnh giác, chỉ tiếp cận và sử dụng thông tin bán đấu giá tài sản từ các kênh thông tin chính thức. Đồng thời không giao dịch, chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân cho các nguồn không rõ ràng nhằm tránh rủi ro, thiệt hại.

Mọi phản ánh, thông tin liên quan đề nghị liên hệ đường dây nóng của THADS TP.HCM: 1900 5555 29 để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.