Đề xuất Cục trưởng Cục Quản lý THADS có nhiều thẩm quyền về bổ nhiệm cán bộ 27/12/2025 11:53

(PLO)- Dự thảo Thông tư phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của hệ thống THADS thuộc Bộ Tư pháp khi được thông qua sẽ tạo cơ sở pháp lý rõ ràng để phân định thẩm quyền, trách nhiệm của các đơn vị.

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Thông tư phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) thuộc Bộ Tư pháp do Cục Quản lý THADS soạn thảo.

Theo dự thảo, đối tượng áp dụng Thông tư, gồm: Cục quản lý THADS; THADS các tỉnh, thành phố và công chức, người lao động tại các đơn vị.

Nguyên tắc phân cấp phải phù hợp với Hiến pháp; các nguyên tắc, quy định về phân cấp của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025; đúng quy định của Đảng, pháp luật về công tác tổ chức cán bộ.

Tập trung dân chủ, tập thể quyết định, phát huy đầy đủ trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu được phân cấp. Phân cấp thẩm quyền quản lý tổ chức cán bộ phù hợp với năng lực quản lý của các cơ quan, đơn vị; đảm bảo nâng cao hiệu quả quản lý tổ chức cán bộ và hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Ông Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Cục Quản lý THADS. Ảnh: LÊ LIÊN

Dự thảo đã đề xuất nhiều thẩm quyền đối với Cục trưởng Cục Quản lý THADS.

Theo đó, Cục trưởng Cục Quản lý THADS có thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giao quyền, kéo dài thời gian giữ chức vụ, cho thôi giữ chức vụ, tạm đình chỉ, đình chỉ chức vụ, tạm đình chỉ công tác, cho từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển đối với Phó Trưởng ban và tương đương thuộc Cục Quản lý THADS, Phó Trưởng THADS sự cấp tỉnh, trừ TP Hà Nội và TP.HCM.

Điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong nội bộ các Ban và tương đương thuộc Cục Quản lý THADS, giữa các THADS cấp tỉnh.

Tạm đình chỉ công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các Ban và tương đương thuộc Cục Quản lý THADS.

Cục trưởng Cục Quản lý THADS có thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng của THADS TP Hà Nội, TP.HCM. Phê duyệt quy hoạch đối với chức danh Phó Trưởng ban và tương đương thuộc Cục Quản lý THADS, Phó Trưởng THADS cấp tỉnh, trừ TP Hà Nội và TP.HCM.

Cục trưởng Cục Quản lý THADS có thẩm quyền bố trí vào vị trí việc làm đối với công chức tuyển dụng tại Cục và THADS cấp tỉnh xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống, trừ ngạch chấp hành viên trung cấp, ngạch chấp hành viên sơ cấp.

Thay đổi vị trí việc làm có ngạch công chức xếp theo thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ cao hơn ngạch hiện giữ. Thay đổi vị trí việc làm có ngạch công chức cùng thứ bậc chuyên môn, nghiệp vụ nhưng khác ngạch hiện giữ; thay đổi vị trí việc làm có ngạch công chức xếp theo thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ thấp hơn ngạch hiện giữ...

Cạnh đó, Cục trưởng Cục Quản lý THADS quyết định cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong và ngoài nước. Quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, cho hưởng, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung... đối với Trưởng THADS cấp tỉnh; Lãnh đạo Ban và tương đương, công chức thuộc Cục Quản lý THADS.

Quyết định thực hiện chế độ tiền thưởng, chế độ BHXH đối với lãnh đạo và công chức thuộc Cục Quản lý THADS; chế độ nghỉ phép hằng năm, nghỉ công tác không hưởng lương; quản lý hồ sơ công chức...

Quyết định cho thôi việc, nghỉ hưu, chuyển công tác đối với Phó Trưởng ban và tương đương, công chức thuộc Cục Quản lý THADS, Phó Trưởng THADS cấp tỉnh (trừ TP Hà Nội và TP.HCM); công chức có học hàm giáo sư, phó giáo sư, ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương...

Công chức Cục Quản lý THADS tham dự Hội nghị triển khai công tác năm. Ảnh: LÊ LIÊN

Tại Điều 22 dự thảo quy định Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thu hồi nội dung đã phân cấp hoặc yêu cầu tạm dừng việc thực hiện thẩm quyền đã phân cấp cho Cục trưởng Cục Quản lý THADS trong các trường hợp: Vi phạm các quy định của Đảng, nhà nước và của Bộ Tư pháp về công tác quản lý tổ chức, cán bộ đến mức không thể tiếp tục phân cấp. Đơn vị xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ, không đảm bảo yêu cầu để phân cấp. Các trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định.