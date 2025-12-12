Cơ quan thi hành án thu hồi 27.000 tỉ đồng từ các vụ án tham nhũng, kinh tế 12/12/2025 14:27

(PLO)- Cơ quan thi hành án thu hồi hơn 27.000 tỉ đồng tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; tăng hơn 5.000 tỉ đồng so với năm 2024.

Ngày 12-12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự (THADS), thi hành án hành chính (THAHC) năm 2026. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Việc tổ chức thi hành án hiệu quả, đặc biệt là các vụ án lớn. Ảnh: BTP

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2025, Bộ Tư pháp tăng cường chỉ đạo toàn hệ thống thi hành án; thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2022-2026 và kế hoạch phòng, chống tham nhũng trong thi hành án.

Trong năm, Bộ Tư pháp tập trung xây dựng dự thảo Luật THADS (sửa đổi) nhằm khắc phục vướng mắc trong thực tiễn, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành án; nghiên cứu định hướng xã hội hóa một số hoạt động THADS gắn với phát triển đội ngũ Thừa phát lại.

Ngày 5-12-2025, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật THADS (sửa đổi), đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng trong cải cách tư pháp và chuyển đổi số trong lĩnh vực THADS.

Năm 2015, kết quả THADS về việc, đã thi hành xong 576.884 việc, đạt tỉ lệ 84,27%, tăng 0,39% so với năm 2024, vượt 0,35% chỉ tiêu được giao.

Về tiền, đã thi hành 150.060 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 56,62%, tăng 4,78% so với năm 2024, vượt 4,23% chỉ tiêu được giao.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự Hội nghị. Ảnh: BTP

So với năm 2024, số tiền thu được tăng gần 29%, cho thấy việc tổ chức thi hành án hiệu quả, đặc biệt là các vụ án lớn. Nhiều địa phương đạt kết quả nổi bật như TP Hồ Chí Minh (trên 81.900 việc, gần 49.000 tỉ đồng), Hà Nội (hơn 39.400 việc, trên 19.600 tỉ đồng), cùng Đà Nẵng, Lâm Đồng, Khánh Hòa…

Về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, kết quả, đã thu hồi 27.416 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 58,38%, tăng hơn 5.239 tỉ đồng so với năm 2024. Dù số việc phải thi hành giảm, giá trị thu hồi tăng cho thấy hiệu quả tập trung xử lý các vụ án lớn tồn đọng từ nhiều năm.

Trong năm 2025, các cơ quan THADS đã thực hiện theo dõi 2.105 bản án hành chính, trong đó các cơ quan hành chính đã thi hành xong 868 bản án. Bộ Tư pháp thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tại Bình Thuận, Kiên Giang và tiếp tục mở rộng kiểm tra tại các địa phương có nhiều bản án chậm thi hành.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: BTP

Năm 2026, Bộ Tư pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác THADS, THAHC; phát huy kết quả năm 2025 và tập trung khắc phục các hạn chế. Trọng tâm là triển khai hiệu quả Luật THADS (sửa đổi); hoàn thiện văn bản hướng dẫn; tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý liên quan.

Toàn hệ thống tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; tiếp tục tăng kết quả thi hành án tín dụng, ngân hàng; thúc đẩy giải quyết các bản án hành chính tồn đọng. Việc phối hợp với cơ quan tố tụng và chính quyền địa phương sẽ được tăng cường ngay từ khâu xét xử và xác định tài sản.

Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục củng cố theo mô hình mới; tăng cường tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực trong THADS.

Chuyển đổi số tiếp tục là khâu đột phá với mục tiêu mở rộng các phần mềm nghiệp vụ trọng yếu, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu, mở rộng biên lai điện tử và nâng cao năng lực điều hành hệ thống theo dữ liệu thời gian thực.

Đại diện THADS TP.HCM (bìa trái) nhận nhận Huân chương lao động Hạng nhất và đại diện Cục quản lý THADS nhận Huân chương lao động Hạng ba, tại Hội nghị. Ảnh: CẨM TÚ