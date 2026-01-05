Diễn biến mới vụ cựu cán bộ bị cáo buộc còng tay người khác trái pháp luật 05/01/2026 15:10

(PLO)- Bị cáo Nguyễn Bá Long kháng cáo đề nghị hủy án sơ thẩm để điều tra lại, còn bị hại bị một người khác tố giác về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Liên quan đến vụ án cựu công an bị cáo buộc còng tay người dân trái pháp luật, nguồn tin của PLO cho biết TAND Khu vực 8 - TP Cần Thơ đã tiếp nhận đơn kháng cáo của bị cáo đề nghị hủy án sơ thẩm để điều tra lại.

Trong đơn kháng cáo, bị cáo Nguyễn Bá Long (cựu cán bộ Công an xã Thạnh Phú cũ) cho rằng bản án sơ thẩm chưa làm rõ nhiều vấn đề quan trọng, không có chứng cứ trực tiếp chứng minh hành vi phạm tội. Từ điều tra, truy tố đến xét xử mang tính quy chụp trái với nguyên tắc suy đoán vô tội.

Theo nội dung kháng cáo, bị cáo cho rằng cơ quan tố tụng chưa trưng cầu giám định dấu vân tay trên vật chứng là khóa số 8; trình tự thu thập vật chứng có dấu hiệu không đúng quy định; hình ảnh thực nghiệm hiện trường không phù hợp với lời khai của bị hại. Ngoài ra, còn có sự mâu thuẫn giữa cáo trạng và kết luận điều tra nhưng chưa được HĐXX sơ thẩm xem xét.

Bị cáo cũng nêu việc chưa làm rõ chữ ký, con dấu trong hồ sơ ban đầu của Công an xã, nghi vấn có dấu hiệu làm giả; chưa làm rõ động cơ, mục đích của bị hại trong việc tố cáo; đồng thời đặt vấn đề về dấu hiệu thông cung giữa người làm chứng và trong quá trình điều tra, xét hỏi tại tòa.

Từ các lý do trên, bị cáo Nguyễn Bá Long đề nghị tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ cho cơ quan điều tra để làm rõ.

Trước đó, TAND Khu vực 8 - TP Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Long 6 tháng tù giam về tội bắt người trái pháp luật.

Theo cáo trạng, bị cáo Long thuê nhà tại ấp Sóc Bưng, xã Thạnh Phú cũ để mở quán ăn và giao cho bà Nguyễn Thị Kim Ngọc (vợ cũ của bị cáo) quản lý. Năm 2022, bà Ngọc mượn của ông Phạm Minh Kha số tiền 97 triệu đồng nhưng chưa trả.

Sáng 2-1-2024, ông Kha đến quán để nói chuyện việc nợ nần. Khoảng 9 giờ cùng ngày, khi đang học nghị quyết tại UBND xã Thạnh Phú, bị cáo Long nhận điện thoại của bà Ngọc báo ông Kha sắp đến quán.

Cáo trạng xác định dù không được phân công nhiệm vụ nhưng bị cáo Long đã có mặt tại quán và dùng khóa số 8 còng tay ông Kha. Sau đó, Công an xã Thạnh Phú lập biên bản mở khóa còng.

Phiên toà sơ thẩm xét xử cựu công an bị cáo buộc còng tay, bắt người trái pháp luật

Tại phiên tòa, Long không thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng mình không còng tay ông Kha và đặt vấn đề về khả năng ông Kha tự còng tay rồi làm đơn tố cáo. Bị cáo khai thời điểm xảy ra vụ việc chỉ có 3 người là bị cáo, bà Ngọc và ông Kha; không ai trực tiếp chứng kiến việc còng tay.

Bà Ngọc cho biết không nhìn thấy ông Long còng tay ông Kha; đồng thời trình bày việc ông Kha nhiều lần nhắn tin, đe dọa liên quan đến việc vay nợ.

Trong diễn biến khác, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã có phiếu chuyển đơn đối với các đơn tố giác tội phạm của ông Võ Thành Vương (61 tuổi, ngụ xã Gia Hòa, TP Cần Thơ) tố cáo ông Phạm Minh Kha có hành vi cho vay nặng lãi (20%/tháng) trong giao dịch dân sự, lợi dụng mạng xã hội đăng tải hình ảnh nhằm xâm phạm danh dự, nhân phẩm người khác và tàng trữ vũ khí quân dụng.

Theo Văn phòng Cơ quan CSĐT thì Đội Điều tra thuộc Văn phòng đang tiến hành xác minh giải quyết nguồn tin đối với vụ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự có liên quan đến ông Phạm Minh Kha.

Do đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã chuyển các đơn của tố giác của ông Vương cho Đội Điều tra để xác minh, giải quyết theo quy định.