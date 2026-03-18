Xúc phạm người tự ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND vì định kiến giới bị phạt đến 4 triệu đồng 18/03/2026 09:57

(PLO)- Theo Nghị định 76/2026, từ ngày 1-5-2026, hành vi xúc phạm người tự ứng cử hoặc được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND vì định kiến giới có thể bị phạt đến 4 triệu đồng.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 76/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 125/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới.

Nghị định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1-5-2026, trong đó đáng chú ý là nhiều quy định xử phạt được điều chỉnh theo hướng tăng mức phạt tiền, đồng thời rà soát, sửa đổi một số hành vi vi phạm để phù hợp với thực tiễn.

Theo đó, phạt tiền 3-4 triệu đồng với người có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc cố ý tuyên truyền sai sự thật nhằm cản trở người tự ứng cử, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, hoặc cản trở việc bổ nhiệm vào các vị trí quản lý, lãnh đạo hay các chức danh chuyên môn vì định kiến giới.

Hiện nay, các hành vi này bị phạt từ 2 - 3 triệu đồng.

Trong lĩnh vực kinh tế, Nghị định 76/2026 sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 7 của Nghị định 125/2021. Theo đó, mức phạt đối với các hành vi như xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thành lập doanh nghiệp; đe dọa dùng vũ lực hoặc uy hiếp tinh thần nhằm cản trở người thành lập doanh nghiệp, tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh vì định kiến giới; hoặc xúi giục người khác trì hoãn cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ theo quy định, được nâng từ 2 - 3 triệu đồng lên 3 - 4 triệu đồng.

Đối với các hành vi nghiêm trọng hơn như dùng vũ lực cản trở việc thành lập doanh nghiệp; sửa chữa, làm sai lệch hồ sơ nhằm cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh; hoặc ép buộc người khác sửa chữa, làm sai lệch hồ sơ vì định kiến giới, mức phạt cũng được điều chỉnh từ 3 - 5 triệu đồng lên 4 - 5 triệu đồng.

Nghị định 76/2026 cũng sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao. Theo đó, các hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc đe dọa dùng vũ lực nhằm cản trở người khác sáng tác, phê bình văn học, nghệ thuật, biểu diễn hoặc tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao vì định kiến giới bị phạt 2 - 3 triệu đồng, quy định mới tăng lên 3 - 4 triệu đồng.

Hành vi dùng vũ lực cản trở hoặc không cho người khác tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao vì định kiến giới cũng được nâng mức phạt từ 3 - 5 triệu đồng lên 4 - 7 triệu đồng.

Lưu ý, mức phạt nêu trên áp dụng đối với cá nhân, tổ chức có cùng hành vi vi phạm thì bị phạt gấp đôi.

Bên cạnh việc tăng mức xử phạt, Nghị định 76/2026 cũng điều chỉnh phạm vi một số hành vi vi phạm. Nghị định mới bỏ quy định xử phạt đối với hành vi tự mình hoặc xúi giục người khác thực hiện phong tục, tập quán lạc hậu mang tính phân biệt đối xử về giới. Đồng thời, nội dung xử phạt đối với việc đặt ra và thực hiện các quy định có sự phân biệt đối xử về giới trong hương ước, quy ước của cộng đồng cũng không còn được quy định trong điều khoản mới.