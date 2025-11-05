Kỳ thị, phân biệt đối xử giới tính của con sẽ bị phạt tới 10 triệu đồng 05/11/2025 08:40

(PLO)- Ép con học tập quá sức, kỳ thị giới tính của con bị tới phạt 10 triệu; không giáo dục con khi còn nhỏ bị phạt tới 20 triệu… là những quy định xử phạt của Nghị định 282/2025.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 282/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình. Nghị định này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15-12-2025 và sẽ thay thế cho Nghị định 144/2021.

Thả rông động vật nuôi ở nơi công cộng bị phạt tới 1 triệu đồng

Điều 8 quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi: Thả rông động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng; để vật nuôi, cây trồng hoặc các vật khác xâm lấn lòng đường, vỉa hè, vườn hoa, sân chơi, đô thị, nơi sinh hoạt chung trong khu dân cư, khu đô thị; vứt rác hoặc bỏ bất cứ vật gì khác lên tường rào và khu vực liền kề với mục tiêu bảo vệ; Chăn, thả gia súc, gia cầm trong chung cư...

Phạt tới 1 triệu đồng nếu không xuất trình thẻ căn cước

Điều 11 quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong những hành vi: Không xuất trình thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền; không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, căn cước điện tử…

Không giáo dục thành viên gia đình là trẻ em cũng bị phạt tới 20 triệu đồng

Điều 38 quy định phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau: Bỏ mặc, không quan tâm; không nuôi dưỡng, không chăm sóc thành viên gia đình là phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người khuyết tật, người già yếu, người cao tuổi, người không có khả năng tự chăm sóc; Không giáo dục thành viên gia đình là trẻ em….

Điều 39 quy định phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với hành vi lăng mạ, chì chiết hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình. Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi tiết lộ hoặc phát tán thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của thành viên gia đình nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tới 10 triệu đồng

Điều 40 quy định phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với một trong những hành vi: Ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân, có quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh hoặc hành vi khác nhằm cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý;

Kỳ thị, phân biệt đối xử về hình thể, giới tính, năng lực của thành viên gia đình; ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu hoặc giữa cha, mẹ và con hoặc giữa vợ và chồng hoặc giữa anh, chị, em với nhau; cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức.

Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi: Cưỡng ép thành viên gia đình phải chứng kiến bạo lực đối với người, con vật nhằm gây áp lực thường xuyên về tâm lý; Cưỡng ép thành viên gia đình nghe âm thanh, xem hình ảnh, đọc nội dung kích thích bạo lực.

Lưu ý: Các mức phạt tiền trên được áp dụng đối với cá nhân, đối với tổ chức thì mức phạt gấp đôi.