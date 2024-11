Đề xuất phạt đến 5 triệu đồng nếu chống đối lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Mới đây, Bộ Tư pháp đã tiếp nhận hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 144/2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

Trong dự thảo sửa đổi lần này, Bộ Công an đã đề xuất bổ sung các mức phạt xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở.

Cụ thể, Bộ Công an bổ sung thêm Điều 20a. quy định về quản lý, sử dụng trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Theo đó, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép hoặc chiếm giữ trái phép trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với hành vi mua, bán, cầm cố hoặc đổi trái phép trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi sản xuất trái phép hoặc làm giả trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Ngoài bị phạt tiền người vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp.

Tại dự thảo cũng đề xuất phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với hành vi giả danh lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với hành vi xúc phạm, đe dọa, cản trở, chống đối lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Phạt tiền từ 10-15 triệu đồng đối với hành vi sử dụng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trái quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là lực lượng do chính quyền địa phương thành lập trên cơ sở tự nguyện của người dân để hỗ trợ Công an xã, phường, thị trấn giúp UBND cùng cấp trong bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tổ bảo vệ an ninh, trật tự là hình thức tổ chức của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được bố trí ở thôn, tổ dân phố.