Người xịt sơn lên tường từng bị tạm giam 6,5 tháng nay được miễn trách nhiệm hình sự 27/01/2025 12:06

(PLO)- Một công dân ở Cà Mau vừa được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh ra quyết định đình chỉ điều tra bị can do miễn trách nhiệm hình sự; trước đó, người này đã bị tạm giam 6,5 tháng.

Ngày 27-1, ông Trương Duy Khanh, 42 tuổi, ngụ xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau cho biết ông vừa được đình chỉ điều tra bị can do được miễn trách nhiệm hình sự.

Ông Trương Duy Khanh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh, tỉnh Cà Mau khởi tố bị can ngày 13-11-2023, về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Ông bị bắt tạm giam từ ngày 20-11-2023 và được thay đổi biện pháp tạm giam bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 5-6-2024 (bị tạm giam 6 tháng rưỡi).

Ngày 16-4-2024, Toà án huyện U Minh đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm nhưng tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vấn đề định giá tài sản.

Ông Khanh đã dùng sơn xịt lên tường nhà tranh chấp. Ảnh: TRẦN VŨ

Hành vi bị khởi tố của Trương Duy Khanh do dùng nước sơn xịt vẽ lên bức tường của một căn nhà đang tranh chấp có liên quan quyền lợi của mình ở huyện U Minh. Hành vi của Khanh bị tố giác và sau khi định giá tài sản thiệt hại là 5,3 triệu đồng (do việc bị xịt nước sơn).

Khi đưa vụ án ra xét xử, luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng việc định giá không đúng pháp luật và không chính xác, từ đó toà tuyên trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vấn đề định giá tài sản.

Ngày 23-5-2024, Sở Tài chính tỉnh Cà Mau có công văn từ chối yêu cầu định giá của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh, với lý do đã "có sự thay đổi về thông tin đặc điểm của tài sản cần định giá".

Từ đó, Công an huyện U Minh yêu cầu Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện U Minh định giá lại. Kết quả định giá lại ngày 31-5-2024, xác định mức thiệt hại tài sản trong vụ án là 4,8 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, phía bị hại đã có đơn đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho bị can. Do vậy, đến ngày 9-1-2025, Công an huyện U Minh đã ra quyết định đình chỉ bị can đối với anh Khanh.