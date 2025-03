Phá hoại chính sách đoàn kết, người đàn ông bị phạt 7 năm tù 06/03/2025 17:14

Ngày 6-3, TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt Rơ Châm Grông (64 tuổi, ngụ thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, Gia Lai) bảy năm tù về tội phá hoại chính sách đoàn kết.

Bản án xác định: Rơ Châm Grông bị Rơ Châm Kút (đang sống lưu vong nước ngoài) lôi kéo phục hồi tổ chức phản động “Tin lành Đê Ga” dưới tên gọi mới là “Sang Pơpu Ana Cữ”. Rơ Châm Grông được giao nhiệm vụ với danh ảo là "chấp sự trưởng" khu vực Chư Păh.

Rơ Châm Grông tại tòa. Ảnh: TS.

Từ năm 2020 đến khi bị bắt, Rơ Châm Grông tổ chức nhiều cuộc họp ở hai huyện Chư Păh, Ia Grai của tỉnh Gia Lai để tuyên truyền, phát triển tổ chức ở cấp làng.

Để hoạt động, Grông nhiều lần nhận tiền của lực lượng bên ngoài để phục vụ cho tổ chức phản động, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống lại nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

HĐXX nhận định hành vi của Grông là rất nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm hại đến khối đại đoàn kết các dân tộc, gây mất ổn định tình hình an ninh chính trị tại địa phương.

Đối với Rơ Châm Kút, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh, xử lý sau. Với những người liên quan khác, do có tính chất hoạt động còn nhỏ lẻ, vai trò thứ yếu… chưa lôi kéo được nhiều người tham gia nên cơ quan chức năng giao cho chính quyền địa phương giáo dục, kiểm điểm trước cộng đồng dân cư.