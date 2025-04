Lãnh án vì mua linh kiện về chế tạo súng rồi đem bán 17/04/2025 20:47

Ngày 17-4, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lâm Thành Triết hai năm chín tháng tù về tội chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng;

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thành Toản một năm chín tháng tù; Nguyễn Minh Tài và Nguyễn Minh Tân mỗi bị cáo một năm sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Bị cáo Trần Văn Dương bị phạt một năm chín tháng tù về tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, ngày 18-9-2024, Công an phường Mỹ Long (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) kiểm tra hành chính một căn nhà không số thuộc tổ 12, khóm Phó Quế, phường Mỹ Long do Lâm Thành Triết và Nguyễn Kim Quyên quản lý. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật nghi liên quan đến hành vi chế tạo, tàng trữ trái phép vũ khí như: 2 khẩu súng kim loại (trong đó có 1 khẩu chưa hoàn chỉnh), nhiều bộ phận kim loại nghi dùng để chế súng, 4 vỉ đạn pháo, 11 vỏ đạn thể thao, 4 viên đạn thể thao, 3 viên đạn mô hình, cùng các vỏ đạn nhựa, 1 bình nhựa chứa tinh thể trắng nghi là ma túy và nhiều vật dụng khác.

Nhóm 5 bị cáo chế tạo súng, mua bán vũ khí quân dụng trái phép lãnh án. Ảnh: HD

Qua điều tra, Công an xác định từ tháng 12-2023 đến tháng 4-2024, Lâm Thành Triết đặt mua 3 khẩu súng mô hình qua Shopee và nhiều bộ phụ kiện qua mạng xã hội để tự chế tạo súng hoàn chỉnh có khả năng bắn đạn thật. Triết còn tự chế đạn bằng cách nhồi thuốc pháo và chì câu cá vào vỏ đạn mua trên mạng. Số súng và đạn này được Triết sử dụng để bắn thử, đồng thời mang bán hoặc tặng cho nhiều người khác.

Cụ thể, tháng 12-2023, Triết bán 1 khẩu súng Rulô cùng 6 viên đạn cho Trần Văn Dương với giá 1 triệu đồng. Dương sau đó bán lại cho Nguyễn Minh Tài với giá 2 triệu đồng. Đến tháng 5-2024, Tài sợ bị phát hiện nên gửi khẩu súng và đạn cho Nguyễn Minh Tân cất giữ tại nhà ở phường Bình Đức.

Tháng 4-2024, Triết tiếp tục bán 1 khẩu súng chưa hoàn chỉnh cho Dương giá 1,5 triệu đồng, sau đó súng này chuyển qua tay Nguyễn Thanh Tân (Tân Bột), nhưng do súng bắn không nổ nên được trả về lại cho Triết. Triết còn tặng 1 khẩu súng pháo cho Mai Chí Cường (Cường Bu), nhưng sau đó Huỳnh Tấn đến lấy và mang đi nơi khác. Hiện Tấn đã rời khỏi địa phương, chưa rõ tung tích.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra còn phát hiện Trần Văn Thành Toản đã tham gia nhóm mua bán súng trên Facebook từ năm 2021 và mua 1 khẩu súng Rulô loại ZP-5 cùng 6 viên đạn giá 5,5 triệu đồng. Sau khi súng bị hỏng, Toản nhờ Triết sửa. Khi biết Triết bị kiểm tra, Toản mang súng cùng 12 viên đạn đến gửi tại nhà Trần Văn Thành Phát. Ngày 19-9-2024, Công an khám xét khẩn cấp và thu giữ số vũ khí này.

Kết quả giám định từ Phân viện Khoa học hình sự TP.HCM xác định: Nhiều khẩu súng thu giữ là vũ khí chế tạo thủ công nhưng có tính năng tương tự vũ khí quân dụng và có thể bắn được đạn thật. Các viên đạn giám định chủ yếu là đạn thể thao cỡ 5,6x15,5mm, không thuộc vũ khí quân dụng, tuy nhiên vẫn có thể sử dụng cho nhiều loại súng quân sự như TOZ8, K55, súng ám sát hình bút…