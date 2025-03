An Giang: Bắt quả tang 2 người tàng trữ trái phép chất ma tuý và súng 30/03/2025 16:08

(PLO)- Trong quá trình tuần tra kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn, lực lượng Công an xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, An Giang phát hiện 2 người tàng trữ trái phép chất ma tuý cùng với 1 khẩu súng, nghi là súng quân dụng

Chiều 30-3, Công an xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết vừa bắt quả tang 2 người tàng trữ trái phép chất ma tuý có mang theo súng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày, trong quá trình tuần tra kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn, lực lượng Công an xã Hòa Bình phát hiện Cao Thanh Tuấn (42 tuổi) điều khiển xe máy chở theo Tống Hữu Trị (31 tuổi, cùng ngụ huyện Chợ Mới, An Giang) lưu thông trên tỉnh lộ 946 theo hướng từ phà An Hòa lên. Nhận thấy cả hai có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Khi vừa dừng xe, Trị nhanh chóng ném một bao thuốc lá xuống đường nhằm phi tang. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong bao thuốc có 3 điếu thuốc và 3 gói nilon chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy. Kiểm tra nhanh trên người Tuấn, công an phát hiện bên trong ống quần Jean có giấu 1 khẩu súng, nghi là súng quân dụng.

Hai người vừa bị bắt quả tang tang tàng trữ trái phép chất ma tuý

Số ma tuý công an thu giữ được

Khẩu súng nghi là súng quân dụng tìm được trên người Tuấn.

Lực lượng Công an lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ và niêm phong tang vật, đồng thời dẫn giải hai đối tượng về trụ sở để tiếp tục điều tra.

Tại cơ quan công an, Trị khai nhận số ma túy trong 3 gói nilon là của Tuấn và bản thân chỉ cầm giúp. Trong khi đó, Tuấn không thừa nhận số ma túy mà chỉ khai nhận đã mua khẩu súng trên mạng để phòng vệ.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Hoà Bình và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.