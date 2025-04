Bỏ công an cấp huyện, người dân có thể đăng ký thủ tục làm thẻ căn cước online 01/04/2025 14:30

Theo quy định của Luật Căn cước 2023, nơi làm thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước là cơ quan quản lý căn cước của công an cấp huyện hoặc công an cấp tỉnh nơi công dân cư trú.

Tuy nhiên, từ ngày 1-3, cơ cấu tổ chức ngành công an không còn công an cấp huyện. Từ đây, bạn đọc có nhiều thắc mắc liên quan đến thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.

Bạn đọc thắc mắc bỏ công an cấp huyện làm thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước ở đâu, thế nào? Ảnh: HUỲNH THƠ

Làm căn cước ở đâu?

Theo Hướng dẫn số 08 ngày 17-2 của Bộ Công an, sau khi không tổ chức công an cấp huyện, người dân có 2 lựa chọn để làm thủ tục liên quan đến thẻ căn cước: ở Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (công an cấp tỉnh) hoặc công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú đã được phân cấp để thực hiện thủ tục này, tùy theo điều kiện thực tế của từng địa phương.

Thế nhưng, hiện nay Bộ Công an đang tiếp tục hoàn thiện pháp lý đối với quy trình cấp căn cước đối với công an cấp xã, sau đó sẽ đầu tư các trang thiết bị, máy móc, đào tạo cán bộ để đáp ứng được yêu cầu cấp căn cước công dân ở công an cấp xã. Do đó, công an cấp xã chưa thực hiện được thủ tục cấp thẻ căn cước.

Thủ tục làm thẻ căn cước ở công an cấp tỉnh

Khi đến làm thủ tục người dân cung cấp họ tên khai sinh, số định danh cá nhân, nơi cư trú. Cán bộ tiếp nhận sẽ kiểm tra, đối chiếu với Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư, CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành để xác định chính xác người cần cấp thẻ căn cước.

Nếu thông tin trùng khớp, cán bộ tiếp nhận sẽ sử dụng dữ liệu trong CSDL quốc gia để lập hồ sơ. Nếu thông tin không khớp, có thay đổi hoặc chưa có thông tin người dân sẽ được hướng dẫn điều chỉnh, cập nhật thông tin theo quy định.

Sau đó, người tiếp nhận cần phải thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt của người cần cấp thẻ căn cước (đối với công dân từ 6 tuổi trở lên).

Cán bộ công an sẽ in Phiếu thu nhận thông tin căn cước, thu thẻ cũ (nếu có), thu lệ phí. Người cần cấp thẻ căn cước kiểm tra, ký vào phiếu thu nhận thông tin căn cước và được cấp giấy hẹn trả kết quả.

Thời gian trả kết quả là 7 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ. Người dân có thể nhận thẻ căn cước trực tiếp tại nơi làm thủ tục hoặc qua dịch vụ bưu điện nếu có đăng ký khi làm thủ tục.

Mức thu lệ phí cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước dao động từ 30.000 - 70.000 đồng, tùy trường hợp. Nếu người dân đăng ký làm thủ tục trực tuyến sẽ được giảm 50% mức thu đến hết ngày 31-12-2025.

Đăng ký thủ tục cấp thẻ căn cước online

Ngoài việc đăng ký làm trực tiếp, người dân có thể đăng ký làm thủ tục cấp thẻ căn cước online. Tại đây, người dân có thể chọn thời gian và địa điểm thực hiện thủ tục. Hệ thống sẽ xác nhận và chuyển yêu cầu đến cơ quan quản lý căn cước phù hợp mà người dân đã chọn.



Bước 1: Truy cập vào trang chủ của cổng dịch vụ công Bộ Công an tại dichvucong.bocongan.gov.vn. Đăng nhập bằng tài khoản VNeID để thực hiện đăng ký cấp đổi căn cước.

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, chọn “Lĩnh vực cấp, quản lý căn cước”. Tiếp theo, chọn “Cấp thẻ căn cước cho người từ đủ 14 tuổi trở lên”.

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin cá nhân vào hồ sơ sau đó chọn mục lý do thực hiện. Chọn nơi cấp, đổi căn cước. Sau khi hoàn tất hết thông tin thì nộp hồ sơ.

Sau khi hồ sơ được gửi thành công, hệ thống sẽ tự động chuyển đến cơ quan công an nơi đăng ký để tiếp nhận, xử lý.

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, người dân đến cơ quan công an đã đăng ký theo lịch để thực hiện các thủ tục thu thập vân tay, chụp ảnh khuôn mặt, thu nhận mống mắt...

Người dân nhận thẻ căn cước trực tiếp tại cơ quan công an nơi làm thủ tục hoặc tại địa chỉ đã đăng ký qua dịch vụ bưu điện.