Cháy quán ăn dữ dội lúc rạng sáng tại TP.HCM 05/12/2025 09:47

(PLO)- Vụ cháy quán ăn lúc rạng sáng trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Video: Cháy quán ăn dữ dội lúc rạng sáng tại TP.HCM

Ngày 5-12, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong toả hiện trường, triển khai các phương án chữa cháy và điều tra nguyên nhân vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, TP.HCM.