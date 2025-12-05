Vụ cháy quán ăn ở TP.HCM: 4 người tử vong, 2 người bị thương 05/12/2025 08:52

(PLO)- Vụ cháy quán ăn ở TP.HCM (quận 1 cũ) khiến bốn người tử vong, trong đó có hai trẻ em.

Ngày 5-12, thông tin từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết liên quan vụ cháy quán ăn ở phường Cầu Ông Lãnh (quận 1 cũ), đơn vị đã tiếp nhận sáu nạn nhân.

Vụ cháy khiến bốn người chết. Ảnh: HT

Trong đó, bốn trường hợp được ghi nhận tử vong trước khi nhập viện gồm hai phụ nữ (34 tuổi và 39 tuổi), một bé gái bảy tuổi và một bé trai một tuổi.

Hai nạn nhân còn lại bị thương là TTL (20 tuổi) và TTNK (17 tuổi) đã được chuyển từ cơ sở 2 (Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cũ) về cơ sở 1 của Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục điều trị.

Trước đó, khoảng 4 giờ cùng ngày, lửa bùng phát tại khu vực bếp của một quán lẩu, ốc trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 cũ). Thời điểm này, lửa nhanh chóng lan vào các vật dụng dễ cháy, chặn lối thoát phía trước khiến nhiều người mắc kẹt, phải leo lên sân thượng kêu cứu.

Vụ cháy bùng lên vào lúc rạng sáng ngày 5-12. Ảnh: HT

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (PC07) Công an TP.HCM đã huy động năm xe chữa cháy, một xe thang cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Các tổ công tác đã triển khai phun nước từ tầng trệt để khống chế đám cháy và chống cháy lan.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản bên trong quán. Đến 6 giờ sáng, lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát hiện trường.

Ghi nhận tại hiện trường, căn nhà xảy ra cháy có kết cấu ba tầng, được sử dụng làm quán ăn.

Ngôi nhà chỉ có một lối thoát hiểm là cửa chính, mặt tiền các tầng phía trên bị lắp biển hiệu che kín, không còn ban công. Vị trí quán nằm cách chợ Bến Thành gần 1 km, gần Bệnh viện Đa khoa Tân Định và trụ sở Phòng PC07.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.