Bắt tạm giam 6 người trong đường dây mua bán ma túy trên không gian mạng 25/12/2025 17:36

(PLO)- Nhóm buôn ma túy lợi dụng không gian mạng để liên lạc, giao dịch và vận chuyển ma túy từ Bắc Ninh về Quảng Ninh để tiêu thụ.

Ngày 25-12, tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với sáu người về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trong đó, gồm Nguyễn Mạnh Hùng, 28 tuổi; Đinh Hải Sơn, 26 tuổi; Phạm Tuấn Anh, 35 tuổi cùng trú tại phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; Trần Ngọc Sáng, 30 tuổi, Vũ Trí Xuân, 34 tuổi và Vũ Trí Thoại, 40 tuổi, cùng trú tại xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh.

Vũ Trí Thoại, Vũ Trí Xuân và Trần Ngọc Sáng (từ trái sang phải). Ảnh: CAQN

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã phát hiện một nhóm người có dấu hiệu hoạt động liên tỉnh.

Thủ đoạn của nhóm này là lợi dụng triệt để không gian mạng để liên lạc, giao dịch và vận chuyển ma túy từ Bắc Ninh về Quảng Ninh tiêu thụ.

Nhằm bóc gỡ đường dây này, chuyên án mang bí số 125X đã được xác lập với sự phối hợp của nhiều lực lượng nghiệp vụ.

Sau thời gian kiên trì theo dõi và thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, ngày 8-12-2025, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã quyết định phá án, bắt giữ đồng loạt sáu người nêu trên.

Tang vật trong vụ án công an thu giữ được. Ảnh: CAQN

Quá trình bắt giữ và khám xét, cơ quan Công an đã thu giữ được lượng lớn tang vật gồm: 180 viên ma túy hồng phiến, 18 túi nilon chứa các loại ma túy tổng hợp, 6 túi ma túy dạng "nước vui", 4 cân điện tử cùng 12 điện thoại di động và nhiều vật chứng khác có liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội.

Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, những người này đã thừa nhận toàn bộ hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình cùng các đồng phạm.

Vụ án đang được Phòng CSĐT tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.