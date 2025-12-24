Truy tố các bị can cho khách thuê căn hộ để tổ chức sử dụng ma túy 24/12/2025 16:51

(PLO)- Bị can Đỗ Tấn Phúc cùng các bị can khác bị cáo buộc đã cho thuê một số căn hộ tại một chung cư; sửa chữa, lắp đặt trang thiết bị để phục vụ khách thuê sử dụng ma túy.

VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can, gồm: Đỗ Tấn Phúc, Nguyễn Trung Hiếu, Đặng Vinh Quang, Dương Thị Thanh Huyền, Đỗ Quang Minh, Nguyễn Thanh Nghĩa, Trần Minh Tâm, Lê Danh Thiện, Nguyễn Trọng Vinh, Đặng Phạm Thùy Ngân, Lê Thành Đây về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bị can Phạm Văn Hùng (cựu giảng viên một trường đại học) bị truy tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tội mua dâm người dưới 18 tuổi.

Bị can Nguyễn Thị Mỹ Miều, Phạm Phương Vi bị truy tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và môi giới mại dâm.

Theo cáo trạng, từ tháng 1-2023, Đỗ Tấn Phúc cho thuê 3 căn hộ tại một chung cư trên đường Bến Vân Đồn, phường Xóm Chiếu, TP.HCM. Phúc cho sửa chữa căn hộ, lắp đặt trang thiết bị như loa, đèn, máy chiếu... để phục vụ khách thuê sử dụng ma túy.

Phúc thuê Nguyễn Thanh Nghĩa, Đỗ Quang Minh, Trần Minh Tâm, Lê Danh Thiện quản lý chung, đưa khách lên căn hộ và dọn dẹp phòng. Cả nhóm đều được Phúc cho biết nguồn khách đến thuê căn hộ là để sử dụng ma túy.

Phúc cho Nghĩa góp vốn 50% một trong ba căn hộ trên; hàng tháng Nghĩa đưa Phúc 15 triệu đồng tiền bảo kê; sau khi trừ hết các chi phí, còn lại chia đôi.

Đến giữa tháng 7-2023, Phúc kêu Nghĩa đưa lại căn hộ cho Dương Thị Thanh Huyền quản lý; Nguyễn Trọng Vinh tìm, đưa khách về thuê căn hộ, Đặng Phạm Thùy Ngân quản lý toàn bộ tiền thu chi; Lê Thành Đây dọn dẹp vệ sinh căn hộ...

Đến khoảng giữa tháng 9-2023, Phúc cùng với Đặng Vinh Quang, Nguyễn Trung Hiếu góp vốn thuê căn hộ một căn hộ khác tại chung cư trên để cho khách thuê sử dụng ma túy. Quang và Hiếu đã chuyển khoản cho Phúc 90 triệu đồng để Phúc đặt cọc tiền thuê; sửa chữa, lắp đặt loa, đèn, chăn, đệm... và đã cho khoảng 14 lượt khách thuê.

Khoảng 20 giờ ngày 21-10-2023, Phạm Văn Hùng gọi cho Phạm Phương Vi thỏa thuận việc bán dâm. Do Vi bận việc nên đã giới thiệu Nguyễn Thị Mỹ Miều (sinh ngày 1-3-2006) bán dâm cho Hùng với giá 6 triệu đồng.

Hùng nhờ Vi chọn địa điểm, Vi đã liên lạc với Minh để thuê căn hộ. Minh liên lạc với Tâm rồi Tâm liên lạc với Huyền để lấy một căn hộ cho Vi thuê.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Hùng và Miều gặp nhau tại căn hộ trên. Khoảng 30 phút sau, Hùng nhắn tin kêu Vi mang ma túy loại Ketamine và "nước vui" đến. Tiền ma túy, tiền phòng và phí phục vụ tổng cộng 9,3 triệu đồng. Hùng đã chuyển khoản tiền để Vi chuyển khoản cho Tâm mua ma túy và trả tiền thuê phòng.

Sau khi nhận được ma túy, Miều đã pha chế và cùng Hùng sử dụng ma túy rồi quan hệ tình dục.

Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, Miều xin về thì Hùng yêu cầu Miều tìm cho Hùng một gái bán dâm khác. Miều đã giới thiệu NNAT (sinh ngày 27-7-2008) bán dâm cho Hùng với giá 3 triệu đồng. Miều hưởng tiền môi giới 1 triệu đồng. Sau khi Hùng thanh toán, Miều đi về và T đến bán dâm cho Hùng.

Đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 22-10-2023, Vi nhận được điện thoại của Hùng báo T bất tỉnh. Vi báo tin nên Miều quay lại căn hộ. Trên đường đi, Miều gọi cho Hùng kêu đưa T đi cấp cứu nhưng Hùng nói không tiện. Miều yêu cầu Hùng đưa tiền để đưa T đi cấp cứu thì Hùng chuyển khoản cho Miều 10 triệu đồng.

Khi đến nơi, Miều nhìn thấy T nằm bất động trên sàn... nên đã đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo kết luận giám định, T tử vong do ngộ độc MDMA/có sử dụng Ketamine, MDMA, Methamphetamine.