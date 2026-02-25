500 sào dưa hấu đã “cọc” 7,5 tỉ đồng bỏ chỏng chơ để trâu bò ăn 25/02/2026 08:29

(PLO)- 500 sào dưa hấu ở Gia Lai quả to vứt đầy đồng vì bên mua và bên bán không tìm được tiếng nói chung, trong khi bên mua đã đưa trước cho bên bán 7,5 tỉ đồng.

Không thống nhất thỏa thuận giữa bên mua và bên bán, hàng trăm tấn dưa hấu trên diện tích 500 sào tại xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai bị vứt bỏ la liệt đầy đồng. Trong khi bên mua đã chuyển 7,5 tỉ đồng tiền cọc mua dưa cho nhà vườn.

Dưa hấu vứt đầy đồng vì bất đồng mua - bán

Theo ghi nhận của PLO, ruộng dưa hấu rộng khoảng 500 sào tại xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai đã quá thời kỳ thu hoạch, bị vứt bỏ đầy đồng cho trâu bò, chim chuột ăn. Trung bình, mỗi quả dưa có cân nặng từ 4-6 kg. Do quá hạn thu hoạch, dưa đã hư hỏng phần ruột… không còn sử dụng được.

Theo ước tính ban đầu của chủ vườn, mỗi sào có năng suất 2,5 tấn thì diện tích này sẽ thu hoạch khoảng 1.250 tấn dưa hấu.

Ruộng dưa hấu quả to đẹp bị vứt đầy đồng tại xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai. Ảnh: LK.

Theo ông Lâm Văn Sáu, chủ ruộng dưa, ngụ xã Tây Sơn, Gia Lai, từ tháng 11-2025, ông cùng với nhóm hộ người thân trong gia đình lên xã Ia Mơ thuê 25 ha đất, giá thuê 21 triệu đồng/ha để trồng dưa hấu bán dịp Tết.

Trong quá trình trồng dưa, bà Trần Thị Nhung (ngụ xã Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai – đại diện cho nhóm thương lái) làm việc, chốt hợp đồng mua trọn ruộng dưa và đặt cọc trước 7,5 tỉ đồng/tổng giá trị vườn dưa 8,5 tỉ đồng.

Cụ thể, ngày 13-12-2025, giữa hai bên ký kết với nhau bằng giấy viết tay mua bán dưa hấu với cam kết: “17 triệu/sào 500 m2. Giá 0 xin 0 bớt” và chuyển khoản tiền đặt cọc 7,5 tỉ đồng.

Ruộng dưa quá thời hạn thu hoạch, đành vứt bỏ đầy đồng.

Tuy nhiên, sau khoảng một tháng, phía bên mua phát hiện lượng dưa trên thực tế không đạt yêu cầu, khoảng 500 kg/sào; trong khi ước lượng ban đầu là khoảng 2,5 tấn/sào.

Do vậy, phía bên mua yêu cầu thay đổi lại hình thức mua bán từ “mua nguyên lô” sang mua theo kg trên thực tế nhưng không được nhà vườn chấp nhận.

Đến tháng 1-2026, khi ruộng dưa đến kỳ thu hoạch, giữa nhà vườn và thương lái vẫn chưa có thống nhất hình thức mua bán dẫn đến ruộng dưa hấu hàng trăm tấn bị vứt bỏ la liệt khắp đồng, để cho hư hỏng.

Khoảng 500 sào dưa hấu không được thu hoạch, bị vứt đầy đồng.

Ông Lâm Văn Sáu nói: “Chúng tôi đã đầu tư rất nhiều vào ruộng dưa, từ thuê đất, cây giống, chăm sóc hơn ba tháng… chi phí khoảng bốn tỉ đồng. Trong vụ việc này, chúng tôi thực hiện theo ký kết giữa hai bên. Nếu bên mua khiếu kiện thì chúng tôi sẽ theo kiện”.

Nhà vườn và phía người mua ký kết thỏa thuận về nội dung mua dưa, chuyển tiền cọc

Xã cũng tiếc nhưng...

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơ, cho biết ruộng dưa trên do một nhóm hộ nông dân từ xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai đến địa phương thuê đất trồng dưa hấu theo thời vụ. Nhưng do bất đồng trong hợp đồng mua bán, dẫn đến không có sự đồng thuận khiến ruộng dưa quá thời hạn thu hoạch dẫn đến bỏ hoang.

Để tránh thiệt hại cho bên mua và bên bán, từ ngày 28-1-2026, UBND xã Ia Mơ đã nhiều lần mời các bên lên làm việc để giải quyết vụ việc, nhưng do bên bán vắng mặt nên không thể hòa giải được.

“Thấy hàng trăm tấn dưa hấu không thu hoạch, bị vứt đầy đồng như vậy thì rất là tiếc. Do số tiền rất lớn, liên quan hợp đồng mua bán nên chúng tôi đã hướng dẫn theo hướng khởi kiện ra tòa giải quyết”- ông Tuấn Anh nói.

Ruộng dưa bỏ hoang cho trâu bò ăn.

Bên mua nói gì?

Đại diện bên mua, bà Trần Thị Nhung (ngụ xã Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai) cho rằng : “Số tiền 7,5 tỉ đồng đặt cọc mua dưa là số tiền chung của nhiều hộ vay mượn, góp mua dưa. Thời điểm cam kết, dưa mới ra nụ, chưa có trái và nhà vườn cam kết dưa có năng suất 2,5 tấn/sào, nhưng thực tế khoảng 500 kg/sào”.

Theo bà Nhung, thấy ruộng dưa năng suất thấp nên đã yêu cầu thỏa thuận lại, đề nghị đổi hình thức mua “bao lô” sang mua theo kg với giá 5.000 đồng/kg nhưng phía nhà vườn không chấp nhận.

“Khi phát hiện sự việc không đúng, chúng tôi đã nhiều lần liên hệ với chủ vườn nhưng họ trốn tránh, không thiện chí giải quyết. Dưa hấu còn trên ruộng là của nhà vườn, họ chưa đồng ý thì chúng tôi sao dám tự ý cắt đi bán được”, bà Nhung nói.

Theo chủ vườn, ruộng dưa đã được đầu tư hơn 4 tỉ đồng.

Do sự việc kéo dài, quá thời gian thu hoạch dẫn đến cả ruộng dưa hàng trăm tấn bị hư hỏng, vứt bỏ. Cả hai bên đều không ai thu hoạch một kg dưa nào.

Theo bà Nhung, để làm chứng cứ về sau, bà đã yêu cầu đơn vị chức năng lập vi bằng sự việc. “Giờ không còn thương lượng gì nữa rồi, chúng tôi đã làm đơn khởi kiện gửi lên tòa giải quyết”- bà Nhung nói.