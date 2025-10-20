Chủ nhân tờ vé số bị rách trúng giải đặc biệt chuẩn bị khởi kiện 20/10/2025 14:29

(PLO)- Chủ nhân tờ vé số bị rách trúng giải đặc biệt tại Quảng Ngãi xác nhận chuẩn bị khởi kiện yêu cầu Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai trả thưởng.

Ngày 20-10, luật sư (LS) Nguyễn Văn Kỷ (Đoàn LS TP Huế) xác nhận với Pháp Luật TP.HCM vừa tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ pháp lý từ ông PDL (45 tuổi, ngụ xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi). Ông L là chủ sở hữu tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai (Công ty XSKT Gia Lai) nhưng bị từ chối trả thưởng với lý do vé số bị rách.

Theo LS Kỷ, sau khi đại diện Công ty XSKT Gia Lai cho rằng tờ vé bị rách rời một phần nên xác định tờ vé số của ông L không đủ điều kiện nhận thưởng theo quy định, ông L đã liên hệ LS Kỷ để được tư vấn pháp lý. Cụ thể, ông L nhờ khởi kiện và cử luật sư tham gia tố tụng tại TAND khu vực 7 - Gia Lai để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho ông...

Tờ vé số bị rách trúng giải đặc biệt

Theo LS Kỷ, đơn vị đang chờ phản hồi chính thức bằng công văn cho ông L và sẽ tiến hành các bước khởi kiện ra tòa án để đòi quyền lợi cho ông L.

Từ sau buổi làm việc gần nhất vào ngày 8-10, tại văn phòng đại diện Công ty XSKT Gia Lai tại Quảng Ngãi, đến nay ông L chưa nhận được công văn trả lời chính thức từ giám đốc, đại diện công ty.

Cũng theo LS Kỷ, công ty xổ số không tiến hành giám định tờ vé số trúng thưởng mà nhanh chóng trả lại vé, cho rằng không thể trả thưởng, làm ảnh hưởng quyền lợi của ông L.

"Nếu tuần sau không có công văn trả lời từ công ty thì anh L. sẽ tiến hành các bước khởi kiện ra tòa án để đòi quyền lợi dưới sự hỗ trợ pháp lý của chúng tôi"- LS Kỷ thông tin.

Trưa 20-10, ông PDL cho biết ông đã ủy quyền cho người em làm việc với phía luật sư để bảo vệ quyền lợi của mình.