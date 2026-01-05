Đang xét xử vụ Chủ tịch Công ty Z Holding bán hàng triệu hộp sữa giả Hiup 05/01/2026 12:23

(PLO)- Chủ tịch HĐQT Công ty Z Holding Hoàng Quang Thịnh cùng các đồng phạm bị cáo buộc bán hàng triệu hộp sữa giả Hiup, thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng.

Sáng 5-1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 18 bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán sữa giả quy mô lớn, xảy ra tại Công ty cổ phần Z Holding, với tổng giá trị hàng giả hơn 2.436 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2023 đến tháng 5-2025, bị cáo Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT Công ty Z Holding) cùng Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh (đều là Phó Tổng giám đốc) là những người trực tiếp nắm quyền chỉ đạo, chi phối và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Z Holding và các doanh nghiệp trong hệ thống.

Bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Z Holding được dẫn giải vào phòng xử án sáng nay. Ảnh: T.P

Để thực hiện hành vi phạm tội, ba bị cáo đã chỉ đạo thành lập 26 công ty, xây dựng 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể. Mục đích nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa, kê khai thuế và che giấu, hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc phạm tội.

Thông qua Công ty Nature Made, các bị cáo tổ chức sản xuất và buôn bán sữa giả với quy mô đặc biệt lớn. Nhóm này chỉ đạo xây dựng công thức sản phẩm không đúng với hồ sơ tự công bố và đăng ký công bố sản phẩm đã được phê duyệt.

Quá trình sản xuất, các bị cáo đã bỏ bớt hoặc thay thế nhiều thành phần nguyên liệu so với công bố nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận. Đồng thời, xây dựng mạng lưới tiêu thụ theo mô hình phân tầng chặt chẽ, từ trưởng nhóm, phó nhóm đến các nhân viên bán hàng.

Việc tiêu thụ sản phẩm chủ yếu thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến. Các bị cáo sử dụng quảng cáo gian dối về tính năng, công dụng và chất lượng sản phẩm nhằm tạo dựng lòng tin đối với người tiêu dùng. Sản phẩm được phân phối trên hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Cáo trạng cũng xác định tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Z Holding từ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 6.695 tỉ đồng. Trong đó, kết luận giám định xác định 26 sản phẩm là hàng giả.

Bị can Hoàng Quang Thịnh (bên trái) và La Khắc Minh lúc mới bị bắt. Ảnh: CACC

Doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm giả có giá trị hơn 2.436 tỉ đồng. Cụ thể, doanh thu hàng giả tại Công ty Nature Made là hơn 417 tỉ đồng; doanh thu hàng giả tại các công ty thuộc hệ thống Z Holding là hơn 2.018 tỉ đồng.

Ba bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh bị cáo buộc đã thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 149 tỉ đồng.

Ngoài ra, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, các bị cáo đã chỉ đạo nhóm kế toán thực hiện kê khai thuế thông qua các công ty trong hệ thống và các hộ kinh doanh cá thể. Hành vi này gây thiệt hại về thuế với số tiền hơn 1.633 tỉ đồng.

Cáo trạng còn xác định các bị cáo lập nhiều quỹ dưới danh nghĩa đầu tư nhưng thực chất nhằm giữ lại, hợp thức hóa và tiếp tục luân chuyển dòng tiền do phạm tội mà có. Thông qua các giao dịch mua bán cổ phần và bất động sản, các bị cáo đã rửa số tiền hơn 83 tỉ đồng có nguồn gốc bất hợp pháp.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày.