Lo hàng giả tràn lan, hàng loạt hãng sữa bắt tay với sàn để bán hàng chính hãng

Trước lo ngại về sữa giả và hàng kém chất lượng, hàng loạt thương hiệu sữa uy tín như Nestlé NAN, Nutren Junior, Enfa, Hipp, Similac, Grow, Glucerna, Friso, Morinaga, Aptamil Kid, Ensure, Pediasure, Anlene, Nutifood GrowPlus… đã ký cam kết với sàn thương mại điện tử để phân phối hàng chính hãng.
Đại diện sàn thương mại điện tử Lazada cho biết, sữa vốn là một trong những ngành hàng có yêu cầu khắt khe nhất về thủ tục kinh doanh và chất lượng hàng hóa.
Vì thế, việc cam kết giữa thương hiệu và sàn không chỉ đảm bảo uy tín của ngành mà còn giúp người dùng nâng cao niềm tin khi mua sắm trực tuyến hàng chính hãng.
Để người dùng tránh mua phải hàng giả, đại diện hãng sữa và sàn thương mại điện tử cho biết, người mua sẽ nhận diện hàng chính hãng thông qua các tag (nhãn dán) như "sữa chính hãng", "cam kết sữa chính hãng - 100% chính hãng" và mua tại các gian hàng có đánh dấu là shop Mall.
Nền tảng này cũng thông tin, các đơn vị ký cam kết đều là những thương hiệu và nhà bán lẻ hàng đầu trong ngành, từ sữa bột, công thức, sữa dinh dưỡng cho người trưởng thành, đến sữa đặc trị dành cho người cao tuổi, người bệnh…
Các sản phẩm trước khi lên sàn đều trải qua quy trình xét duyệt nghiêm ngặt về hồ sơ pháp lý cũng như các giấy tờ chứng nhận chất lượng theo quy định pháp luật.
Liên quan tới các cam kết trong kinh doanh, nói với PLO, đại diện sàn thương mại điện tử cho biết, trong trường hợp người dùng phát hiện sản phẩm trong chương trình cam kết là giả, không chính hãng thì các đơn vị này sẽ chịu trách nhiệm và tuân thủ quy định pháp luật.
Đồng thời, cam kết đền bù gấp đôi giá trị sản phẩm cho người dùng. Cạnh đó, các thương hiệu sữa còn cam kết hoàn tiền 100% và bù thêm 50% giá trị đơn hàng cho các sản phẩm mua về có hạn sử dụng dưới 6 tháng kể từ ngày giao hàng thành công.
Lazada thông tin: "Chính sách này giúp người tiêu dùng yên tâm tiếp tục sử dụng sản phẩm trong khoảng thời gian hợp lý, đồng thời khẳng định sự minh bạch và trách nhiệm từ các doanh nghiệp".
Trước đó, vào tháng 6-2025, UBND TP.HCM đã có văn bản gửi các sở, ngành yêu cầu khẩn trương lập danh sách các điểm cần đẩy mạnh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, sữa giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả, thực phẩm kém chất lượng.
Trong đó, UBND yêu cầu Sở Công Thương tập trung giám sát hoạt động phân phối tại các kênh bán lẻ, chợ, đại lý, sàn thương mại điện tử để kịp thời phát hiện và ngăn chặn hàng giả.
Cơ quan này cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo 389 Thành phố nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt là trong lĩnh vực thuốc, sữa và thực phẩm chức năng.