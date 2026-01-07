Ngành thuế và đất đai kết nối dữ liệu điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính 07/01/2026 21:19

(PLO)- Việc liên thông điện tử góp phần giảm thời gian luân chuyển hồ sơ, tăng tính chính xác và minh bạch trong xử lý dữ liệu, hồ sơ đất đai.

Ngày 7-1, Cục Thuế (Bộ Tài chính) và Cục Quản lý đất đai (Bộ NN&MT) đã ký Quy chế phối hợp trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Theo Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn, việc ký Quy chế phối hợp bằng hình thức điện tử là bước tiến lớn, thực hiện quyết tâm chung của hai ngành trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn và Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai Mai Văn Phấn tại buổi lễ. Ảnh: Minh Trúc

Thời gian qua, Cục Thuế đã phối hợp với Cục Quản lý đất đai và các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, đổi mới phương thức trao đổi điện tử, mở rộng phạm vi hồ sơ, dữ liệu trao đổi nhằm phục vụ công tác xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai.

Việc hoàn thiện Quy chế sẽ tối ưu quy trình, rút ngắn thời gian xử lý, tái sử dụng dữ liệu số hóa, nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho cơ quan nhà nước, người dân, doanh nghiệp.

Mặt khác, đáp ứng mục tiêu vận hành tối ưu các hoạt động của cơ quan nhà nước theo Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ.

Phó Cục trưởng Cục Thuế thông tin thêm về Quy chế. Ảnh: Minh Trúc

“Sau khi Quy chế được ban hành, 2 cơ quan sẽ khẩn trương triển khai ngay các nội dung đã được quy định tại Quy chế đến các cơ quan thuế, các cơ quan đăng ký đất đai địa phương để phát huy hiệu quả cao", đại diện Cục Thuế cho hay.

Phó Cục trưởng Cục Thuế cũng nhấn mạnh, các đơn vị đầu mối của Cục Thuế có trách nhiệm phối hợp với đơn vị đầu mối của Cục Quản lý đất đai đảm bảo nối truyền nhận, khai thác dữ liệu và xử lý kịp thời khi có sự cố hệ thống. Đồng thời đối soát thông tin kịp thời, chính xác và bảo mật nội dung thông tin theo quy định pháp luật.