Số hóa dữ liệu đất đai, vùng trồng giúp doanh nghiệp tư nhân ĐBSCL dễ tiếp cận vốn

13/12/2025 14:38

(PLO)- Theo chuyên gia, có khoảng 98% doanh nghiệp tư nhân tại ĐBSCL thuộc nhóm nhỏ và siêu nhỏ, họ thiếu vốn, thiếu công nghệ, thiếu kỹ năng quản lý và rất dễ tổn thương trước biến động.

Ngày 13-12, Học viện Chính trị khu vực IV phối hợp với Trường Chính trị TP Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học cấp bộ về phát triển doanh nghiệp tư nhân (DNTN) ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) theo tinh thần Nghị quyết 68.

TS Trần Hữu Hiệp

Theo TS Trần Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, ĐBSCL giữ vai trò chiến lược về nông nghiệp, thủy sản, du lịch, đặc biệt gần đây là về công nghiệp năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo. Vì vậy kinh tế tư nhân có vai trò cực kỳ quan trọng.

Tuy nhiên, khu vực ĐBSCL dù có những tiềm năng nhưng cũng đứng trước thách thức rất to lớn, như quy mô doanh nghiệp nhỏ, thiếu liên kết, môi trường kinh doanh phân mảnh, chịu sự tác động nặng nề của biến đổi khí hậu (nước biển dâng, sụt lún), đặc biệt là biến động thị trường, và được đánh giá là chậm chuyển đổi số.

Đây là những lý do thúc đẩy vai trò của các hiệp hội ngành nghề như một thiết chế trung gian mang tính kết nối, xúc tác, và hỗ trợ DN phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.



TS Hiệp đã “nhận diện” bốn đặc điểm cốt lõi của DNTN của khu vực kinh tế tư nhân nói chung ở khu vực ĐBSCL.

Đầu tiên là có khoảng 98% DNTN tại ĐBSCL thuộc nhóm nhỏ và siêu nhỏ, họ thiếu vốn, thiếu công nghệ, thiếu kỹ năng quản lý và rất dễ tổn thương trước biến động. Cạnh đó, môi trường kinh doanh còn phân mảnh; DN phải tự xoay sở trong một hệ sinh thái rời rạc làm tăng chi phí, giảm sức hoạt động.

Cùng đó, họ phải đối mặt trực tiếp với biến đổi khí hậu. Cuối cùng là tình trạng chậm chuyển đổi số khiến cho DN khó tiếp cận thị trường mới, đặc biệt là thương mại điện tử, logistics số…

“Những đặc điểm trên cho thấy, DNTN vùng ĐBSCL muốn phát triển thì không thể đứng một mình và đi một mình; liên kết, dẫn dắt, hỗ trợ là nhu cầu cấp bách của hiện tại và tương lai” - TS Hiệp nhận xét và chỉ ra vai trò trò của các hiệp hội ngành nghề trong bối cảnh mới…

PGS.TS Lê Nguyễn Đoan Khôi

Theo PGS.TS Lê Nguyễn Đoan Khôi, Trưởng phòng Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Đại học Cần Thơ, ĐBSCL là vùng trọng điểm về nông nghiệp nhưng DN ở đây đối diện với “thách thức kép” về biến đổi khí hậu và tụt hậu về khoa học công nghệ.

Một vấn đề nữa theo ông Khôi cũng phải quan tâm là DN nhỏ và siêu nhỏ chiếm trên 95%. Chính vì vậy cần phải có những giải pháp đột phá về khoa học, công nghệ.

Theo đó, ông đề xuất tận dụng cơ chế Sandbox mà Nghị quyết 68 có đề cập, để thúc đẩy công nghiệp công nghệ cao. Ở đây, chúng ta cần phải mạnh dạn đề xuất thí điểm những mô hình kinh doanh dựa trên tài chính, nông nghiệp, hay là phát triển sàn giao dịch tín chỉ carbon và thương mại điện tử xuyên biên giới…

Một giải pháp nữa theo PGS.TS Đoan Khôi là tháo gỡ nút thắt về vốn và đất đai, chuyển đổi số. Ông cho rằng, thực trạng chung của DNTN ở ĐBSCL là thiếu vốn và tài sản đảm bảo. Vì vậy, cần đẩy mạnh số hóa dữ liệu đất đai, vùng trồng, coi đó là tài sản DN, hoàn thiện cơ chế, minh bạch hóa tài sản, giúp DN dễ dàng thế chấp để vay vốn đầu tư vào công nghệ trong thời gian tới.

Phát biểu tại tọa đàm, một số doanh nghiệp đã nêu ý kiến về những khó khăn, thách thức và rủi ro phải đối mặt khi hoạt động, đồng thời đề xuất những kiến nghị cụ thể tới chính quyền địa phương. Trong đó, DN mong muốn luật đã đầy đủ, rõ ràng thì “lệ” ở các địa phương cũng cần phải được thực hiện tương tự nhau để DN dễ tiếp cận, đảm bảo hoạt động lâu dài.