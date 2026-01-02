Xu hướng du lịch mới: Chọn điểm đến vì món ăn 02/01/2026 08:38

(PLO)- Du khách Việt ngày càng chọn điểm đến và nơi lưu trú theo gu ẩm thực, thích “đi trốn” nghỉ dưỡng nhưng vẫn tự tay nấu nướng để tận hưởng hương vị quen thuộc.

Báo cáo Xu hướng nghỉ dưỡng Taste of Home của Booking.com vừa hé lộ nhu cầu ngày càng tăng của du khách Việt trong việc lựa chọn loại hình lưu trú nghỉ dưỡng (holiday homes) dựa trên gu ăn uống.

Theo khảo sát, trải nghiệm ẩm thực ảnh hưởng sâu sắc đến quyết định du lịch. Khi tìm kiếm kỳ nghỉ cho dịp cuối năm, nhiều người lựa chọn điểm đến dựa trên món muốn ăn chứ không đơn thuần là nơi muốn đến.

Khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương, mỗi điểm đến mang một bản sắc ẩm thực gắn liền văn hóa địa phương. Khi đi du lịch, thói quen của du khách Việt thay đổi rõ rệt: 80% thường ghé chợ địa phương, 33% nấu các món đặc sản, 38% thử thiết bị bếp và 28% thử nghiệm công thức mới.

Từ Hàn Quốc đến Nhật Bản, du khách ưu tiên điểm đến nổi tiếng về ẩm thực và có thể tự tay nấu nướng trong gian bếp chung ở nhà nghỉ dưỡng. Dưới đây là những điểm đến nổi bật cùng các món ăn du khách thường chế biến:

Fitzroy, Melbourne (Úc)

Fitzroy (thuộc thành phố Melbourne) là điểm đến hàng đầu cho người đam mê khám phá ẩm thực với các nhà hàng thời thượng và quán ăn bình dân. Rose Street Artists Market là điểm dừng chân không thể bỏ lỡ để thưởng thức bánh mì nướng, bánh ngọt và cà phê. Khi ở nhà nghỉ, du khách thường làm tiệc BBQ kiểu Úc với tôm tươi, cá snapper hoặc thịt mua từ chợ địa phương.

Surin, Isaan (Thái Lan)

Surin, một tỉnh thuộc vùng Isan (phía Tây Nam Thái Lan), mang đến trải nghiệm đời sống nông thôn với gạo hoa nhài và món som tam (gỏi đu đủ cay). Chợ phiên Surin Green Market bày bán nhiều loại nông sản tươi và đặc sản truyền thống. Tại các căn nhà nghỉ, du khách thường tự tay chế biến som tam hoặc moo kata - món lẩu nướng kết hợp độc đáo của Thái Lan.

Togoshi Ginza, Tokyo (Nhật Bản)

Tokyo sở hữu nền ẩm thực phong phú từ các khu depachika đến chợ Tsukiji. Những siêu thị đặc sản như Tsuruya cũng trưng bày đa dạng nguyên liệu tươi ngon. Khi lưu trú tại nhà nghỉ, du khách thường chọn nấu những món quen thuộc như yakisoba hay cà ri Nhật kết hợp rau củ theo mùa.

Khu Phố Cổ Hà Nội (Việt Nam)

Hà Nội nổi tiếng với phở, bún chả, bánh cuốn và ẩm thực đường phố nhộn nhịp. Chợ Đồng Xuân là điểm dừng lý tưởng để tìm kiếm nguyên liệu tươi ngon. Khi ở nhà nghỉ dưỡng, du khách thường nướng thịt hoặc hải sản mua từ chợ, tạo nên bữa tiệc BBQ mang đậm hương vị Việt.

Lucknow, Uttar Pradesh (Ấn Độ)

Tại Lucknow, thành phố sáng tạo về ẩm thực của UNESCO, du khách có thể khám phá ẩm thực Awadhi tại chợ Aminabad với món galouti kebab. Khi lưu trú tại nhà nghỉ, du khách thường tự chế biến Yakhini Pulao - món cơm nấu với nước dùng thịt hầm và gia vị thơm nồng.

Malioboro, Yogyakarta (Indonesia)

Khu phố Malioboro mang đến trải nghiệm ẩm thực đường phố với xiên nướng và món tráng miệng truyền thống. Du khách thường ghé chợ Pasar Kranggan vào buổi sáng để mua nguyên liệu tự chế biến món Iga bakar - sườn bò nướng vị ngọt mặn để thưởng thức cùng gia đình.

Yangpyeong, Seoul (Hàn Quốc)

Nằm ở ngoại ô Seoul, huyện Yangpyeong là điểm dừng chân ven sông yên bình. Chợ truyền thống Yangsuri hấp dẫn thực khách với thực phẩm theo mùa, phù hợp cho các buổi nấu ăn ngoài trời. Tại đây, du khách thường thưởng thức samgyeopsal (ba chỉ nướng) và hanwoo (thịt bò cao cấp) nướng trên bếp than.

Phố Cuba, Wellington (New Zealand)

Phố Cuba nổi tiếng với các quán cà phê, bia thủ công và nhà hàng độc đáo. Ngoài nhịp sống đô thị, du khách lưu trú tại nhà nghỉ còn có thể tận hưởng tiệc BBQ kiểu Kiwi cổ điển với xúc xích, thịt bò và rau củ trong không gian sân vườn.