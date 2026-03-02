Reborn Camp: Sân chơi tuổi thơ cho người lớn 02/03/2026 14:21

(PLO)- Một mô hình du lịch trải nghiệm mới mẻ đang khá thu hút tại Mũi Né mang tên Reborn Camp – Summer Camp, sân chơi tuổi thơ dành cho người lớn.

Giữa nhịp sống đô thị hối hả, con người dường như ngày càng thiếu đi những khoảng lặng để tái tạo năng lượng. Từ đó, một mô hình du lịch trải nghiệm mới mẻ đã ra đời tại Mũi Né mang tên Reborn Camp – Summer Camp dành cho người lớn.

Không đơn thuần là một chuyến nghỉ dưỡng, Reborn Camp (trại tái sinh) được tổ chức như một tour du lịch kết hợp vận động – phục hồi – kết nối cộng đồng, nơi mỗi người trưởng thành được “tái sinh” cả thể chất lẫn tinh thần thông qua vận động, niềm vui và sự gắn kết.

Mũi Né: Không gian lý tưởng

Reborn Camp thường được tổ chức tại những khu nghỉ dưỡng gần thiên nhiên, trong đó Mũi Né, Phan Thiết (Lâm Đồng) là một trong những điểm đến được ưu ái lựa chọn.

Không gian biển xanh, nắng vàng, những resort trải dài bên bãi cát mịn, thảm cỏ rộng mở, hồ bơi trong veo và những khu vườn ngập gió biển… tạo nên một sân khấu lý tưởng cho trải nghiệm vận động và phục hồi toàn diện.

Những trò chơi vận động đầy ắp tiếng cười.

Có thể nói Mũi Né sở hữu đầy đủ yếu tố để phát triển mô hình tour trải nghiệm cao cấp với khí hậu ổn định, cảnh quan đa dạng, hạ tầng resort phát triển, hạ tầng giao thông tốt và đặc biệt là khả năng tạo nên cảm xúc “tách biệt khỏi đời sống thường nhật” chỉ trong vài giờ di chuyển.

Ở đó, mỗi buổi sáng bắt đầu bằng yoga bên sóng biển, mỗi buổi chiều là những trò chơi vận động trên bãi cỏ, và khi hoàng hôn buông xuống, tất cả quây quần bên nhau trong những khoảnh khắc sẻ chia rất đời. Chính vẻ đẹp khoáng đạt, trong lành của Mũi Né đã nâng tầm Reborn Camp từ một chương trình trải nghiệm thành một hành trình chữa lành đích thực.

Khi tour du lịch không chỉ nghỉ ngơi mà để chữa lành

Nếu du lịch truyền thống mang đến sự thư giãn thì Reborn Camp đi xa hơn: Kích hoạt lại năng lượng sống. Mô hình này được thiết kế xoay quanh ba trụ cột: Movement – Connection – Joy (Chuyển động – Kết nối – Niềm vui).

Nhiều trò chơi vận động đa dạng cho người tham gia

Thay vì những buổi tập luyện khô cứng, các hoạt động tại Reborn Camp được xây dựng như trò chơi trải nghiệm, nơi người tham gia vận động thông qua thử thách, nhiệm vụ, hoạt động đồng đội. Điều này tạo nên cảm giác hứng khởi, phá vỡ tâm lý “tập thể dục là mệt”, biến vận động thành một cuộc chơi đúng nghĩa.

Ở góc độ một chuyên viên tổ chức trò chơi vận động, đây là mô hình rất thông minh: Vận động trong niềm vui; tinh thần đồng đội được hình thành tự nhiên; cảm xúc tích cực lan tỏa mạnh mẽ.

Tinh thần đồng đội được hình thành sau những trò chơi thú vị.

Các trò chơi không chỉ giúp cải thiện sức bền, sự dẻo dai mà còn kích hoạt tư duy sáng tạo, khả năng phối hợp và kỹ năng giao tiếp. Song song đó là những session phục hồi như yoga, tập thở, mobility, ice bath… giúp cân bằng giữa vận động và tái tạo, mang lại hiệu quả toàn diện cho cả thể chất lẫn tinh thần.

Kết nối, liều thuốc chữa lành mạnh mẽ nhất

Một trong những giá trị lớn nhất mà Reborn Camp mang lại chính là sự kết nối. Mỗi kỳ camp chỉ giới hạn từ 16–20 người, tạo nên một cộng đồng nhỏ nhưng đủ gần gũi để mọi người có thể thật sự mở lòng.

Hiện nay, khoảng 60–70% người tham gia là người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM; họ đến từ nhiều quốc gia, nền văn hóa khác nhau. Điều đó biến mỗi chuyến đi thành một không gian giao thoa văn hóa sống động, nơi mọi người chia sẻ câu chuyện, quan điểm sống, kinh nghiệm và cảm xúc.

Độ tuổi tham gia khá rộng, từ 18 đến 65 tuổi. Nhiều người tham gia cùng bạn đời hoặc gia đình, trong khi cũng có không ít người đăng ký đi một mình với mong muốn mở rộng mối quan hệ và gặp gỡ những người có cùng lối sống.

Mô hình này được xem là du lịch chữa lành, du lịch tái sinh.

Là một trong những người sáng lập ra mô hình Reborn Camp, bạn Ánh Ngọc chia sẻ: “Chúng tôi không tạo ra một chương trình tập luyện mà tạo ra một không gian để người lớn được vui chơi như khi còn nhỏ.

Khi con người được vận động, được cười và kết nối thật sự với nhau, sức khỏe thể chất và tinh thần gần như tự nhiên quay trở lại. Đó không chỉ là câu chuyện của một tour du lịch mà là hành trình đưa con người trở về với chính mình, khỏe hơn, vui hơn và gắn kết hơn."