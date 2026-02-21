Du khách Campuchia đổ bộ Mũi Né: Thị trường tỉ đô đang thức giấc 21/02/2026 10:21

(PLO)- Du lịch Lâm Đồng thắng lớn trong Tết Bính Ngọ: Thu 1.800 tỷ đồng và bất ngờ với "cơn lốc" du khách Campuchia.

Trong dòng chảy sôi động của mùa du lịch Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Lâm Đồng tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm du lịch hấp dẫn hàng đầu cả nước, khi ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng cả về lượt khách lẫn doanh thu và bất ngờ nhất là du khách Campuchia.

Du khách nước ngoài đến Lâm Đồng dịp Tết Nguyên đán khá đông.

Theo báo cáo nhanh của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng từ 14-2 đến 21-2-2026 (27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 5 tháng Giêng năm Bính Ngọ), toàn tỉnh đón khoảng 910.000 lượt du khách, tăng gần 29% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch ước đạt 1.800 tỷ đồng, phản ánh sức mua và khả năng chi tiêu ngày càng tăng của dòng khách chất lượng cao.

Khách sạn, resort kín phòng

Cao điểm du lịch tập trung từ ngày 18 đến 20-2 (mùng 2 đến mùng 4 Tết), khi hàng loạt khách sạn, resort cao cấp tại Phan Thiết – Mũi Né và Đà Lạt đạt công suất gần như tuyệt đối. Những thương hiệu uy tín như TTC Hotel Phan Thiết, Terracotta Resort Mũi Né, Centara, Khách sạn Sài Gòn Đà Lạt, La Sapinette, Roy Dala… đều kín phòng, cho thấy xu hướng du lịch nghỉ dưỡng kết hợp trải nghiệm cao cấp ngày càng rõ nét.

Du khách nhận phòng tại Malibu Resort Mũi Né.

Tính chung, công suất sử dụng phòng toàn tỉnh đạt 75 – 80%, riêng phân khúc từ 3 đến 5 sao đạt tới 85 – 95%, phản ánh nhu cầu gia tăng mạnh mẽ của nhóm khách trung và cao cấp – lực đẩy quan trọng giúp nâng tầm doanh thu du lịch địa phương.

Song hành cùng dòng khách đông đảo là chuỗi hoạt động lễ hội – văn hóa phong phú: từ phiên chợ Tết, múa Lân – Sư – Rồng, không gian “Bếp Việt xưa”, đêm nhạc Acoustic, nghi lễ Thượng Nêu, khai bút đầu xuân, cho chữ thư pháp, đến các chương trình âm nhạc quy mô với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Múa lân tại Centara Mũi Né.

Các sản phẩm mới như Thiên Minh Đà Lạt, Fresh Playground cũng được đưa vào khai thác, làm phong phú thêm hệ sinh thái trải nghiệm, góp phần giữ chân du khách lâu hơn.

Bất ngờ du khách Campuchia

Điểm nhấn đặc biệt trong bức tranh du lịch Tết năm nay là sự gia tăng mạnh mẽ của du khách Campuchia, dòng khách láng giềng đang nổi lên như một phân khúc đầy tiềm năng và khác biệt. Trong tổng số khoảng 60.000 lượt khách quốc tế, lượng khách đến từ Campuchia chiếm tỷ lệ đáng kể dù ngành du lịch Lâm Đồng chưa có thống kê chính thức.

Các khách sạn, resort từ 3-5 sao đều kín phòng.

Theo anh Trần Văn Tuấn, chủ resort 3 sao Malibu Mũi Né, trong suốt giai đoạn trước, trong và sau Tết, khách Campuchia đến lưu trú tăng rõ rệt, chủ yếu đi theo đoàn lớn, lịch trình linh hoạt, năng động.

“Họ thường lưu trú tại Mũi Né một đêm, sau đó tiếp tục di chuyển lên Đà Lạt hoặc sang Nha Trang để trải nghiệm thêm trước khi quay về nước. Điều này cho thấy xu hướng du lịch đa điểm, ưa khám phá, không đóng khung trong các tour truyền thống”, anh Tuấn chia sẻ.

Đáng chú ý, theo thống kê của Tổng cục Du lịch Việt Nam, chỉ trong những ngày đầu năm 2026, hơn 223.000 lượt khách Campuchia đã nhập cảnh, tăng gấp ba lần so với tháng 12-2025, đưa thị trường này vươn lên vị trí thứ ba trong nhóm thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam, vượt xa các dự báo trước đó.

Cơ hội vàng cho Lâm Đồng

Sự gia tăng nhanh chóng của dòng khách Campuchia không chỉ phản ánh xu thế dịch chuyển du lịch trong khu vực, mà còn mở ra cơ hội chiến lược cho Lâm Đồng trong việc xây dựng các sản phẩm chuyên biệt.

Biểu diễn ca nhạc tại Mũi Né.

Nếu biết tận dụng lợi thế địa hình đa dạng cùng hệ thống lưu trú hoàn thiện, Lâm Đồng hoàn toàn có thể trở thành trung tâm trung chuyển và điểm dừng chiến lược trong bản đồ du lịch Đông Nam Á, đặc biệt với nhóm khách láng giềng có khả năng tăng trưởng bền vững như Campuchia.

Rõ ràng, du khách Campuchia không còn là thị trường "khách lẻ biên mậu" hay "du lịch khám chữa bệnh" đơn thuần nữa mà hiện nay thuộc phân khúc trung lưu, sẵn sàng chi trả cho các resort 3-5 sao và có yêu cầu cao về trải nghiệm ẩm thực.

Ẩm thực Mũi Né đa dạng và hải sản được đánh giá là ngon nhất Đông Nam Á nên thu hút rất đông du khách.

Họ thích đi theo đoàn đông, yêu cầu sự chu đáo trong phục vụ và thường có xu hướng quay lại nếu cảm thấy hài lòng. Đặc biệt, sống ở vùng khí hậu nóng, họ khao khát cái lạnh của Đà Lạt và sự sang trọng của các tổ hợp giải trí ven biển.

Vợ chồng tiền đạo Nguyễn Xuân Son tại Mũi Né.

Việc kết nối giao thông đường bộ thuận tiện giữa Phnom Penh và các tỉnh phía Nam Việt Nam đã biến Lâm Đồng, Khánh Hòa, Vũng Tàu, TP.HCM… thành điểm nghỉ dưỡng lý tưởng của họ.

Sự chuyển dịch này là cơ hội vàng để Lâm Đồng và các tỉnh lân cận bắt tay tạo ra những tour đặc sắc, khai thác tối đa tiềm năng của thị trường láng giềng đầy triển vọng.