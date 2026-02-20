Chấp thuận đầu tư 2 khu đô thị ven biển Mũi Né hơn 1,3 tỉ USD 20/02/2026 09:23

(PLO)- Hai khu đô thị ven biển Mũi Né được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương đầu tư với diện tích hơn 350 ha, tổng mức đầu tư hơn 32.000 tỉ đồng.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hai dự án khu đô thị thương mại – dịch vụ mới Hàm Tiến – Mũi Né (khu IV và khu V) nằm trên địa bàn phường Hàm Tiến và xã Thiện Nghiệp cũ, nay là phường Mũi Né, có tổng quy mô gần 351 ha, tổng vốn đầu tư hơn 32.000 tỉ đồng, tương đương hơn 1,3 tỉ USD.

Khu đô thị IV và V đều nằm trên địa bàn phường Mũi Né với dư địa đất đai phát triển rất lớn.

Đây được xem là bước ngoặt mang tính chiến lược, định hình không gian đô thị – du lịch – thương mại của Mũi Né trong nhiều thập kỷ tới.

Trong bức tranh phát triển mới, hai khu đô thị này không chỉ là nơi ở, mà còn là cực tăng trưởng đô thị ven biển, gắn với sân bay Phan Thiết, trục giao thông ven biển và khu du lịch quốc gia Mũi Né, tạo thành một tam giác phát triển kinh tế – du lịch – đô thị hiện đại.

Với diện tích hơn 193 ha, quy mô dân số dự kiến gần 15.000 người, tổng mức đầu tư khoảng 18.819 tỉ đồng, khu đô thị IV được định vị là đô thị động lực, hạt nhân phát triển mới tại Mũi Né.

Dự án sẽ hình thành hệ sinh thái đô thị đa chức năng, bao gồm nhà ở thấp tầng, biệt thự, nhà phố thương mại, chung cư cao tầng, các tổ hợp thương mại – dịch vụ – văn phòng cao 10 – 15 tầng, hệ thống giáo dục, y tế, thể thao, công viên cây xanh, công trình công cộng và không gian lưu trú, khách sạn, dịch vụ du lịch cao cấp.

Các khu đô thị mới Hàm Tiến- Mũi Né đều giáp với Sea Links City và đường Võ Nguyên Giáp (706B).

Mật độ xây dựng linh hoạt, tầng cao 3 – 15 tầng. Điểm đột phá là sự xuất hiện của các công trình cao tầng (10 - 15 tầng), chung cư (3 - 12 tầng).

Khu đô thị V được triển khai theo cấu trúc không gian gọn, linh hoạt, phù hợp với xu thế phát triển đô thị thế hệ mới.

Dự án có quy mô 157 ha, dân số dự kiến 13.000 người, tổng mức đầu tư hơn 13.196 tỉ đồng.

Điểm nổi bật của khu V là nhà ở thấp tầng, biệt thự, nhà phố thương mại với mật độ linh hoạt; không gian công cộng mở: quảng trường, công viên, cây xanh, tuyến đi bộ; tỉ lệ đất cây xanh và công trình công cộng lớn, tạo môi trường sống thân thiện, dễ tiếp cận.

Việc tỉnh Lâm Đồng chấp thuận đầu tư hai dự án Khu IV và Khu V ngay từ đầu năm đã tạo nên cú hích đô thị chưa từng có cho Mũi Né.

Việc tỉnh Lâm Đồng chấp thuận đầu tư hai dự án khu IV và khu V ngay từ đầu năm hy vọng sẽ tạo nên cú hích đô thị cho Mũi Né, đặc biệt trong bối cảnh sân bay Phan Thiết sắp vận hành, cao tốc, quốc lộ ven biển và hệ sinh thái du lịch đang tăng tốc đồng bộ.

Với không gian mới này sẽ hấp thụ dòng dân cư chất lượng cao, tạo lực hút đầu tư, hình thành hệ sinh thái du lịch – thương mại – dịch vụ – đô thị gắn kết và nâng tầm Mũi Né trở thành trung tâm đô thị biển hiện đại bậc nhất Nam Trung Bộ.