Giá xăng dầu giảm, ngành đường sắt thông báo giảm giá vé 12/03/2026 18:01

(PLO)- Từ ngày 12-3, ngành đường sắt thực hiện giảm giá vé hành khách và giá cước vận chuyển hàng hóa do giá xăng dầu đã hạ nhiệt.

Ngày 12-3, ngành đường sắt thông báo giảm giá vé hành khách và giá cước vận chuyển hàng hóa sau khi Bộ Công Thương điều chỉnh giảm giá xăng dầu trong nước từ 22 giờ ngày 11-3. Theo đó, mức giảm khoảng 12,43% so với thời điểm 15 giờ ngày 7-3.

Ngành đường sắt thực hiện giảm giá vé hành khách và giá cước vận chuyển hàng hóa

Như vậy, từ ngày 12-3 ngành đường sắt thực hiện giảm giá vé hành khách và giá cước vận chuyển hàng hóa như sau: Giảm 3% giá vé hành khách trên tất cả các đoàn tàu; Giảm 4% giá cước vận chuyển hàng hóa.

Thời gian áp dụng từ 0 giờ ngày 13-3.

Ngành đường sắt vẫn tiếp tục áp dụng các chính sách giảm giá vé cho các đối tượng chính sách xã hội:

Giảm 90% giá vé cho bà mẹ Việt Nam anh hùng, người hoạt động Cách mạng trước năm 1945.

Giảm 30% giá vé cho người có công với cách mạng, anh hùng LLVT, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh… người khuyết tật nặng theo quy định của pháp luật (bao gồm cả hành khách là người nước ngoài).

Giảm 15% cho người cao tuổi là công dân Việt Nam (trên 60 tuổi).

Giảm 25% cho trẻ em từ 6 đến dưới 10 tuổi, miễn phí vé tàu đối với trẻ em dưới 6 tuổi. (Mỗi vé hành khách người lớn được kèm 01 trẻ em dưới 6 tuổi)

Giảm 10% cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, vé khứ hồi chiều về.Ngoài ra các chính sách.

Trước đó, ngày 8-3 ngành đường sắt đã thực hiện điều chỉnh tăng 10% giá vé hành khách và 15% cước vận chuyển hàng hóa so với thời điểm trước đó, do giá nhiên liệu trong nước tăng đột biến.