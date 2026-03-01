Du lịch Việt Nam thực hiện chiến dịch xúc tiến kỷ lục để hút khách 01/03/2026 08:17

(PLO)- Ngành du lịch không chỉ đặt mục tiêu ở những con số tăng trưởng kỷ lục mà còn quyết tâm định vị lại thương hiệu quốc gia bằng một chiến lược xúc tiến đồng bộ.

Bước vào năm 2026, du lịch Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng không chỉ đo bằng số lượng mà còn bằng vị thế và sức cạnh tranh. Trong cuộc đua thu hút khách toàn cầu, chiến lược xúc tiến bài bản được xem là “chìa khóa” để du lịch Việt bứt phá.

16 chương trình xúc tiến hút khách quốc tế

Năm 2026, ngành du lịch đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, để hiện thực hóa con số này, công tác quảng bá sẽ triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn cầu với sự tham gia của cơ quan quản lý và doanh nghiệp.

Cụ thể, du lịch Việt Nam dự kiến tổ chức 16 hoạt động xúc tiến ở nước ngoài. Các địa phương chủ động triển khai 21 chương trình. Ngoài ra còn có 39 hoạt động với sự tham gia trực tiếp của các tập đoàn kinh tế. Hệ thống này được kỳ vọng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho thương hiệu quốc gia.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp với địa phương tổ chức 16 chương trình xúc tiến du lịch quốc tế năm 2026. Ảnh: THU TRINH



Về thị trường, bên cạnh việc củng cố các nguồn khách truyền thống như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và khu vực ASEAN, ngành du lịch tập trung khai thác sâu các thị trường chi tiêu cao tại Tây Âu, Bắc Âu và Bắc Mỹ. Các thị trường tiềm năng như Úc, Nga, Ấn Độ và Trung Đông cũng được xác định là động lực tăng trưởng mới.

Tại Trung Quốc, Việt Nam sẽ triển khai chuỗi hoạt động xúc tiến quy mô lớn suốt năm 2026. Các chương trình tập trung trong quý II và quý III, kết hợp tham gia các hội chợ du lịch tại Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu và Hồng Kông nhằm thu hút phân khúc khách chất lượng cao.

Tại Nhật Bản, hình ảnh du lịch Việt Nam được lan tỏa qua chuỗi Vietnam Festival tại Osaka, Tokyo, Nagoya và các hội chợ lớn. Việt Nam định vị là điểm đến giàu bản sắc văn hóa, ẩm thực đặc sắc và trải nghiệm bền vững.

Trong khi đó, tại Hàn Quốc, các chương trình tại Seoul, Busan tiếp tục khẳng định Việt Nam là điểm đến ưu chuộng với sản phẩm nghỉ dưỡng biển, golf và du lịch MICE.

Năm 2026 cũng đánh dấu sự mở rộng tại khu vực ASEAN, Nam Á và Trung Đông. Việt Nam sẽ tổ chức các chương trình chuyên đề tại Lào, Malaysia, UAE và Ấn Độ, tập trung vào phân khúc du lịch cưới, chăm sóc sức khỏe.

Tại châu Âu, Việt Nam triển khai hoạt động dày đặc tại Đức, Pháp, Anh. Đáng chú ý, việc quảng bá du lịch qua điện ảnh tại Liên hoan phim Cannes được kỳ vọng mang đến cách tiếp cận mới mẻ. Tại Bắc Mỹ và Úc, các hoạt động hướng tới phân khúc khách nghỉ dài ngày, du lịch di sản và sinh thái.

Hình thành mạng lưới xúc tiến thống nhất

Xúc tiến quảng bá được xác định là khâu then chốt, giữ vai trò “đi trước một bước”. Hoạt động này đang đổi mới mạnh mẽ về nội dung lẫn phương thức, phát huy hợp tác công - tư. Lần đầu tiên, chương trình xúc tiến quảng bá du lịch quốc gia được xây dựng trên cơ sở tổng hợp hoạt động của nhiều chủ thể, tạo cách tiếp cận đồng bộ.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, công tác xúc tiến cần đổi mới toàn diện từ tư duy đến cách làm. Việc tiếp cận cần chuyển từ đơn lẻ sang liên kết đa chiều, gắn chặt với mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững.

Đại diện Công ty TransViet nhận định, nhu cầu du lịch cá nhân hóa sẽ gia tăng mạnh. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cấp năng lực thiết kế sản phẩm "may đo" cho từng phân khúc. Xu hướng hành trình thân thiện với môi trường, du lịch cộng đồng, tour bảo tồn tiếp tục được ưa chuộng.

Nhìn chung, du lịch nội địa vẫn giữ vai trò trụ cột trong năm 2026 nhờ yếu tố an toàn và chi phí hợp lý. Du lịch nước ngoài (outbound) cũng tăng trưởng tích cực với các điểm đến ưu tiên là Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Thái Lan.

Lần đầu tiên, chương trình xúc tiến quảng bá du lịch quốc gia được xây dựng trên cơ sở tổng hợp hoạt động của các địa phương. Ảnh: THU TRINH

TP.HCM đang tăng tốc đổi mới phương thức xúc tiến, quảng bá du lịch theo hướng linh hoạt, hiện đại và thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng trong hành vi du khách thời kỷ nguyên số. Năm 2026 được xác định là thời điểm then chốt để ngành du lịch thành phố nâng cao hiệu quả tiếp cận thị trường, đồng thời gia tăng sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh của điểm đến.

Theo bà Nguyễn Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.HCM, Sở Du lịch TP.HCM đã xây dựng chương trình xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế năm 2026 với 36 chương trình, tập trung vào 6 nhóm nội dung trọng tâm.

Các nội dung gồm: tổ chức lễ hội, sự kiện trong nước; tham gia hội chợ, roadshow ở nước ngoài; nghiên cứu thị trường; tổ chức các chương trình FAM trip, Press trip; hoạt động tiếp thị, truyền thông; và hợp tác quảng bá với các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài cùng các tổ chức du lịch quốc tế.

Đáng chú ý, trong năm 2026, TP.HCM sẽ đẩy mạnh các sáng kiến xúc tiến gắn với chuyển đổi số, phối hợp cùng 168 phường, xã và đặc khu trên địa bàn thành phố, hướng tới việc lựa chọn mỗi địa phương một đại diện trở thành nhà sáng tạo nội dung, trực tiếp kể câu chuyện về văn hóa, điểm đến, sản phẩm đặc trưng và bản sắc riêng của từng khu vực, qua đó tạo nên mạng lưới quảng bá du lịch rộng khắp, sinh động và gần gũi với du khách.

TP.HCM sẽ đẩy mạnh các sáng kiến xúc tiến cùng 168 phường, xã. Ảnh: THU TRINH