Người dân TP.HCM nhộn nhịp vui chơi mùng 3 Tết 19/02/2026 10:52

(PLO)- Các khu vui chơi giải trí tại TP.HCM đón hàng ngàn lượt người dân và du khách đổ về tham quan, tận hưởng các chương trình nghệ thuật đặc sắc dịp đầu năm.

Ghi nhận ngày 19-2 (tức mùng 3 Tết Bính Ngọ), các khu vui chơi giải trí trên địa bàn TP.HCM tiếp tục đón lượng lớn người dân và du khách đến tham quan, vui xuân.

Ngay từ sáng sớm, không khí tại nhiều điểm đến đã nhộn nhịp. Các gia đình tranh thủ đi chơi đầu năm, tận hưởng kỳ nghỉ Tết bên người thân.

Người dân TP.HCM đổ về các khu vui chơi giải trí trong sáng mùng 3 Tết Bính Ngọ.

Màn múa lân - sư - rồng sôi động mang lại không khí tết rộn ràng cho các em nhỏ tại Khu du lịch Suối Tiên.

Các gia đình tranh thủ tận hưởng kỳ nghỉ Tết bên người thân tại các khu du lịch.

Từ mùng 1 đến 12 tháng Giêng tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, hàng trăm suất diễn phục vụ du khách từ sáng đến chiều. Các hoạt động gồm múa lân - sư - rồng, xiếc patin, múa lửa, múa rối hơi, hoạt cảnh nàng tiên cá, nhân tượng lì xì và âm nhạc náo nhiệt. Xuyên suốt công viên, du khách đi đến đâu cũng được hòa mình vào không gian nghệ thuật bất ngờ.

Show diễn đại cảnh sân khấu nước Sơn Tinh - Thủy Tinh thu hút đông đảo du khách.

Khu vực sân khấu Mega Central rực rỡ sắc màu văn hóa trong lễ hội Tết Người Việt - Ký Ức Trăm Năm.

Người dân xếp hàng chờ mua vé các trò chơi.

Không khí du xuân nhộn nhịp tại Đường Sách TP.HCM ngày đầu năm.

Người dân tham quan, chụp ảnh tại Bưu điện TP.HCM