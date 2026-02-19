Người dân TP.HCM nhộn nhịp vui chơi mùng 3 Tết

(PLO)- Các khu vui chơi giải trí tại TP.HCM đón hàng ngàn lượt người dân và du khách đổ về tham quan, tận hưởng các chương trình nghệ thuật đặc sắc dịp đầu năm.
Ghi nhận ngày 19-2 (tức mùng 3 Tết Bính Ngọ), các khu vui chơi giải trí trên địa bàn TP.HCM tiếp tục đón lượng lớn người dân và du khách đến tham quan, vui xuân.
Ngay từ sáng sớm, không khí tại nhiều điểm đến đã nhộn nhịp. Các gia đình tranh thủ đi chơi đầu năm, tận hưởng kỳ nghỉ Tết bên người thân.
Các gia đình tranh thủ tận hưởng kỳ nghỉ Tết bên người thân tại các khu du lịch. Show diễn đại cảnh sân khấu nước Sơn Tinh - Thủy Tinh thu hút đông đảo du khách.