Người dân TP.HCM nô nức đổ về khu vui chơi dịp Lễ 2-9 30/08/2025 11:07

(PLO)- Các khu vui chơi, giải trí tại TP.HCM đã đông đúc người dân và du khách vào tham quan, vui chơi giải trí trong ngày đầu dịp Lễ 2-9.

Trong ngày đầu của dịp nghỉ lễ 2-9, thay vì rời khỏi TP đi chơi xa, người dân và du khách đã tập trung rất đông tại các điểm vui chơi, giải trí quen thuộc trên địa bàn như Thảo Cầm Viên, Suối Tiên, Đầm Sen để tận hưởng kỳ nghỉ lễ dài ngày.

Theo đại diện Sở Du lịch TP.HCM, kỳ nghỉ lễ năm nay ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ của các điểm du lịch nội đô, đặc biệt là nhóm khách gia đình và khách từ các tỉnh lân cận. Với nhiều chương trình giải trí hấp dẫn, không gian xanh sạch - đẹp, giá vé hợp lý, TP.HCM tiếp tục là điểm đến văn hóa, giải trí lý tưởng trong dịp lễ 2-9.

Tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, không khí rộn ràng hơn với hình ảnh nhiều du khách mặc áo dài in hình lá cờ Tổ quốc rực rỡ sắc đỏ sao vàng cùng nhau check-in.

Du khách bắt đầu tập trung rất đông tại các khu vui chơi để tận hưởng kỳ nghỉ dịp lễ 2-9 dài 4 ngày.

Lượng khách đến Suối Tiên ngày càng đông với hàng loạt chuỗi hoạt động hấp dẫn kết hợp ánh sáng - âm thanh - công nghệ hiện đại.

Suối Tiên triển khai chương trình ưu đãi lớn giảm 50% giá vé cổng. Cụ thể, vé vui chơi ban ngày chỉ còn 80.000 đồng/người lớn, 40.000 đồng/trẻ em (áp dụng cho 3.000 du khách đến sớm nhất ngày 2-9). Vé vui chơi ban đêm cũng chỉ còn 80.000 đồng/người lớn, 40.000 đồng/trẻ em từ ngày 29 đến 31-8.

Du khách hào hứng tham gia các trò chơi cảm giác mạnh.

Triển lãm “Suối Tiên 30 năm - Miền huyền thoại sống”, hóa thân thành nhân vật huyền thoại bằng công nghệ hiện đại.

Du khách trải nghiệm nhập vai và check-in cùng các nhân vật huyền thoại.

Du khách cũng được thưởng thức các chương trình nghệ thuật đặc sắc như sân khấu hóa Sơn Tinh-Thủy Tinh.

Vào lúc 18 giờ ngày 1 và 2-9, sân khấu nước Suối Tiên sẽ ra mắt show diễn thực cảnh quy mô lớn “Khí phách Rồng tiên - Kỷ nguyên vươn mình”. Du khách cũng có cơ hội khám phá Kỳ Lân Cung 18 tầng địa ngục, câu cá sấu đêm vào ban đêm.

Bên cạnh đó, Thảo Cầm Viên mở cửa miễn phí từ 17 giờ đến 20 giờ mỗi ngày trong suốt dịp lễ 2-9.

Công viên Văn hóa Đầm Sen miễn phí vé vào cổng hoặc giảm 50% vé trọn gói cho du khách có sinh nhật ngày 2-9 (áp dụng ngày 2-9).