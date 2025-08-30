Người dân TP.HCM nô nức đổ về khu vui chơi dịp Lễ 2-9
(PLO)- Các khu vui chơi, giải trí tại TP.HCM đã đông đúc người dân và du khách vào tham quan, vui chơi giải trí trong ngày đầu dịp Lễ 2-9.
Trong ngày đầu của dịp nghỉ lễ 2-9, thay vì rời khỏi TP đi chơi xa, người dân và du khách đã tập trung rất đông tại các điểm vui chơi, giải trí quen thuộc trên địa bàn như Thảo Cầm Viên, Suối Tiên, Đầm Sen để tận hưởng kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Theo đại diện Sở Du lịch TP.HCM, kỳ nghỉ lễ năm nay ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ của các điểm du lịch nội đô, đặc biệt là nhóm khách gia đình và khách từ các tỉnh lân cận. Với nhiều chương trình giải trí hấp dẫn, không gian xanh sạch - đẹp, giá vé hợp lý, TP.HCM tiếp tục là điểm đến văn hóa, giải trí lý tưởng trong dịp lễ 2-9.