Hơn 1.000 người đồng diễn thư pháp chào năm mới 03/01/2026 13:01

(PLO)- Màn đồng diễn thư pháp của hơn 1.000 người tại TP.HCM đã khuấy động không khí du xuân, trở thành điểm nhấn văn hóa thu hút đông đảo du khách ngay từ những ngày đầu năm mới.

Sáng 3-1, Lễ hội Văn hóa Việt Nam 2026 với chủ đề “Nghìn nét Việt trên Đất Tiên” chính thức khai mạc tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên (phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM).

Điểm nhấn nổi bật của Lễ hội là màn đồng diễn thư pháp quy mô lớn với sự tham gia của hơn 1.000 người đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước, mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa chào đón năm mới Bính Ngọ. Màn đồng diễn thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước theo dõi.

Màn đồng diễn thư pháp với sự tham gia của hơn 1.000 nghệ nhân tại Suối Tiên sáng 3-1.

Lễ hội Văn hóa Việt Nam 2026 tổ chức theo mô hình kết hợp giữa nghệ thuật trình diễn và không gian trải nghiệm. Nổi bật là các chương trình giao lưu âm nhạc dân tộc, trình diễn Áo dài - Lụa Việt nhằm tôn vinh di sản và tinh hoa nghề thủ công.

Bên cạnh đó, khu trải nghiệm và tặng chữ đầu năm thu hút du khách với các quầy vẽ thư pháp, không gian nghề lụa và cho chữ miễn phí.

Người viết thư pháp cùng lúc thực hiện những nét bút điêu luyện tạo nên bức tranh văn hóa sống động.

Chị Nguyễn Thu Hà (phường Long Bình, TP.HCM) cho biết lần đầu được chứng kiến màn đồng diễn thư pháp với số lượng người tham gia đông như vậy, cảm nhận rõ không khí trang trọng nhưng gần gũi của văn hóa truyền thống.

“Tôi đưa con đi chơi đầu năm và rất bất ngờ khi các cháu được xem các thầy viết chữ, lại còn được tặng chữ lấy may. Đây là trải nghiệm vừa vui vừa ý nghĩa”, chị Hà chia sẻ.



Clip: Lễ hội Văn hóa Việt Nam 2026 với chủ đề “Nghìn nét Việt trên Đất Tiên".

Trong khi đó, anh Trần Minh Quân, du khách đến từ Hà Nội, nhận xét lễ hội được tổ chức công phu, kết hợp hài hòa giữa trình diễn và trải nghiệm. Theo anh Quân, việc lồng ghép thư pháp, áo dài, âm nhạc dân tộc giúp du khách, đặc biệt là người trẻ, dễ tiếp cận hơn với văn hóa truyền thống. “Nếu những sự kiện thế này được tổ chức thường xuyên và gắn với tour du lịch, chắc chắn sẽ tạo thêm lý do để du khách quay lại TP.HCM”, anh Quân nói.

Bà Bùi Thị Tố Trinh, Phó Tổng Giám đốc Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên cho biết, với thông điệp “Nghìn nét Việt trên Đất Tiên”, lễ hội văn hóa Việt Nam 2026 định vị là không gian văn hóa đầu xuân giàu bản sắc, nơi các giá trị truyền thống được tái hiện sinh động và kết nối với đời sống đương đại.

"Thông qua chuỗi hoạt động nghệ thuật và trải nghiệm, lễ hội góp phần nuôi dưỡng cảm xúc văn hóa, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lan tỏa những thông điệp tích cực cho một năm mới an lành, thịnh vượng", bà Trinh nói.

Lễ hội văn hóa Việt Nam 2026 là điểm đến thu hút khách du lịch dịp Tết Dương lịch 2026.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, đánh giá đây là sản phẩm văn hóa, du lịch mới, mang đậm bản sắc dân tộc. Công tác tổ chức bài bản cùng sự hưởng ứng của người dân tạo nên không khí khởi đầu năm mới sôi động.

Ngành du lịch TP.HCM kỳ vọng lễ hội sẽ trở thành sản phẩm định kỳ để các doanh nghiệp lữ hành đưa vào tour, góp phần tạo sức hút bền vững. Thời gian tới, TP tiếp tục khuyến khích 168 phường, xã xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù, đẩy mạnh phát triển chiều sâu và xúc tiến tại các thị trường trọng điểm.