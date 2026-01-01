TP.HCM đón những vị khách quốc tế đầu tiên của năm 2026 01/01/2026 09:16

(PLO)- TP.HCM trang trọng đón những vị khách quốc tế đầu tiên xông đất năm mới tại sân bay Tân Sơn Nhất, mở màn cho kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ của ngành du lịch trong vai trò siêu đô thị năng động.

Sáng 1-1-2026, tại ga đến quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, Sở Du lịch TP.HCM tổ chức lễ đón đoàn khách du lịch đầu năm. Đây là hoạt động mở màn cho năm mới với nhiều kỳ vọng tăng trưởng của ngành du lịch thành phố.

Sự kiện gửi đi thông điệp về một TP.HCM “Điểm đến an toàn - Hành trình sống động - Siêu đô thị tương lai”. Lễ đón diễn ra tại khu vực băng chuyền 4 và 5 với hai chuyến bay quốc tế xông đất. Chuyến đầu tiên mang số hiệu VN30 của Vietnam Airlines từ Đức hạ cánh lúc 6 giờ 35. Chuyến thứ hai mang số hiệu QR974 của Qatar Airways từ Qatar hạ cánh lúc 7 giờ 15.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, tặng quà lưu niệm cho đoàn khách quốc tế đầu tiên. Ảnh: Thu Trinh.

Lãnh đạo TP.HCM trò chuyện cùng các vị khách quốc tế đầu tiên xông đất TP.HCM. Ảnh: Thu Trinh.

Tại cửa ngõ sân bay, du khách được chào đón trong không gian đậm sắc xuân với tiểu cảnh chợ Bến Thành, hoa mai, hoa cúc và cụm chữ “I Love Vibrant HCMC”. Các hoạt động trải nghiệm văn hóa như thưởng thức trà, bánh mứt Tết, xem ông đồ viết thư pháp, nặn tò he mang đến không khí tươi vui.

Trên chuyến bay VN30, bà Lydia (du khách Hà Lan) là một trong những hành khách may mắn được lãnh đạo TP.HCM trực tiếp tặng hoa và quà lưu niệm. Bà Lydia chia sẻ bản thân rất bất ngờ trước sự tiếp đón nồng hậu. “Đây là lần đầu tiên tôi được chào đón bằng hoạt động văn hóa truyền thống ngay khi vừa hạ cánh. Không khí rất ấm áp và thân thiện” - bà Lydia nói.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, tặng quà cho các vị khách quốc tế. Ảnh: Thu Trinh.

Khoảnh khắc đáng nhớ trong lễ đón khách đầu năm tại Tân Sơn Nhất.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, năm 2026 đánh dấu cột mốc quan trọng khi TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển mới với vai trò siêu đô thị năng động. Việc tổ chức lễ đón khách ngay từ đầu năm thể hiện quyết tâm làm mới hình ảnh điểm đến.

Khoảnh khắc du khách bất ngờ, thích thú khi nhận quà xông đất TP.HCM.

Hoạt động ông đồ viết thư pháp thu hút sự quan tâm của du khách nước ngoài.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, nhấn mạnh lễ đón không chỉ chào mừng khách xông đất mà còn khởi đầu cho một năm du lịch bùng nổ.

“Với vị thế siêu đô thị năng động, TP.HCM cam kết không ngừng nâng cao chất lượng điểm đến, bảo đảm môi trường du lịch an toàn, thân thiện và sáng tạo” - ông Hòa khẳng định.

Dịp này, Sở Du lịch cũng bố trí các quầy thông tin giới thiệu tour nội đô, “Hộ chiếu ẩm thực” và các chương trình ưu đãi từ doanh nghiệp đồng hành để quảng bá du lịch thành phố.