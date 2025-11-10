TP.HCM đón hơn 3.000 khách quốc tế bằng đường tàu biển 10/11/2025 18:31

(PLO)- Tàu Celebrity Solstice vừa cập cảng Phú Mỹ, mang theo hơn 3.000 khách quốc tế, thể hiện rõ sức hấp dẫn của điểm đến TP.HCM.

Sáng ngày 10-11, TP.HCM đã đón chào tàu biển quốc tế Celebrity Solstice (của hãng Royal Caribbean International, Mỹ) cập cảng Phú Mỹ với hơn 3.000 du khách.

Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu sự ổn định trở lại của hoạt động du lịch tàu biển sau thông tin tạm ngưng tiếp nhận tàu khách quốc tế tại cụm cảng Cái Mép - Thị Vải vào tháng 10.

Khoảnh khắc tàu Celebrity Solstice cập cảng Phú Mỹ sáng 10-11, đánh dấu sự ổn định trở lại của du lịch tàu biển TP.HCM.

Theo Công ty Lữ hành Saigontourist, du khách sẽ tham gia các chương trình tham quan trong ngày tại TP.HCM (city tour, địa đạo Củ Chi, Cần Giờ, Vũng Tàu) và Mỹ Tho (Đồng Tháp).

Tàu Celebrity Solstice sẽ tiếp tục hải trình đến Huế (sáng 11-11) và Hạ Long (từ 13 đến 14-11).

Thị trường du lịch tàu biển được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh mẽ. Saigontourist dự kiến phục vụ 75.000 khách tàu biển trong năm 2025. Đặc biệt, tàu Celebrity Solstice sẽ duy trì 5 chuyến liên tục trong tháng 11 và 12-2025 với các hải trình xuyên Việt, chủ yếu kết nối: Phú Mỹ (TP.HCM) - Chân Mây (Huế) - Hạ Long (Quảng Ninh).

Du khách sẽ tham gia các chương trình tham quan trong ngày tại TP.HCM.

Công ty Du Ngoạn Việt nhận định từ nay đến cuối năm, lượng tàu hạng sang quay lại Việt Nam sẽ tăng đáng kể với ưu tiên chọn cảng Sài Gòn - Hiệp Phước để thuận tiện tham quan nội đô TP.HCM.

Mùa du lịch tàu biển tại Việt Nam thường bắt đầu từ tháng 10 và kéo dài đến tháng 4 năm sau.

Sở Du lịch cho biết từ nay đến hết tháng 12, khoảng 20 chuyến tàu khách quốc tế đã đăng ký kế hoạch cập cảng.

Việc các công ty lữ hành ngày càng đa dạng hóa sản phẩm du lịch và cải thiện thủ tục đón, tiễn du khách là yếu tố then chốt để khai thác hiệu quả thị trường tàu biển.

Mặc dù có nhiều triển vọng, theo chuyên gia du lịch, sự tăng trưởng này đang đối mặt với một khó khăn lớn là tình trạng thiếu bến cảng du lịch quốc tế chuyên dụng.

Cụ thể, sự gia tăng của tàu hàng container cuối năm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc sắp xếp tàu du lịch.

Để giữ vững vị thế điểm đến trọng yếu và đưa du lịch tàu biển lên tầm cao mới, TP.HCM cần khẩn trương có giải pháp ưu tiên, mở cảng và đầu tư vào bến tàu chuyên dụng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phương tiện du lịch quốc tế trong tương lai.